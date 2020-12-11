Выход Британии из ЕС вероятен без заключения соглашения

Жителям Великобритании следует подготовиться к выходу из ЕС без заключения с блоком торгового соглашения, заявил в четверг премьер-министр страны Борис Джонсон.

"На данный момент существует большая вероятность, что наше решение будет больше похоже на отношения Австралии с ЕС, чем на отношения Канады с ЕС", - заявил Джонсон журналистам на Даунинг-стрит

"Мы не прекращаем переговоров, мы продолжим их вести. Но глядя на то, где мы находимся, я думаю, необходимо, чтобы все сейчас готовились к австралийскому варианту", - подчеркнул премьер.

Таким образом, Brexit может состояться без заключения соглашения о будущих отношениях с ЕС.

"Сейчас настало время для общества и предприятий готовиться к австралийскому варианту 1 января", - также написал Джонсон в своем твиттере.

Как сообщает агентство Bloomberg, Джонсон также заявил, что требования ЕС подразумевают согласие Лондона на дальнейшие изменения в правилах. Он отметил, что план ЕС "в основном означает, что какие бы новые законы не вводил" блок, Великобритания "должна будет им следовать, иначе столкнется с наказанием".

"Ясно, что это неразумный путь, - добавил премьер. - Это не похоже ни на одну другую сделку о свободной торговле".

Ранее Джонсон заявлял, что под "австралийским" сценарием он имеет в виду то, как его страна выстраивала взаимодействие с Австралией - отказ от разных форм привилегированного партнерства и переход "к простым принципам, основанным на глобальной свободной торговле".

Ранее британский премьер Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились до ближайшего воскресенья определить, есть ли шансы на заключение соглашения об отношениях сторон после Brexit. За ужином в среду они три часа обсуждали ключевые разногласия сторон, включая равноправную конкуренцию и права на рыболовство.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.