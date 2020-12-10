Разумков: в ближайшее время поменять парламентско-президентскую республику на парламентскую в Украине невозможно

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает парламентско-президентскую республику эффективным механизмом и уверен, что изменять государственное устройство Украины в ближайшее время не возможно.

"…когда мы говорим с вами о парламентско-президентской республике, то это, действительно, сегодня достаточно эффективный механизм… Я не думаю, что в ближайшее время будет меняться эта система и, скорее всего, останется формат парламентско-президентской республики", - сказал Разумков в интервью изданию "Вести".

Он напомнил, что многие его коллеги считают, что одним из вариантов развития для Украины является парламентская республика.

"Но я не думаю, что в ближайшее время это возможно", - подчеркнул спикер.