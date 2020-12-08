Политика

17:31 08.12.2020

Всемирная конференция по свободе СМИ состоится 9-10 декабря

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Всемирная конференция по свободе СМИ состоится 9-10 декабря

Главы МИД 58 стран примут участие в виртуальном режиме во всемирной конференции по свободе СМИ, которая пройдет 9-10 декабря, сообщил во вторник МИД Нидерландов.

Всемирная конференция, которую каждый год организует ЮНЕСКО, должна была состояться в Гааге в апреле, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

"Впервые в конференции примут участие министры иностранных дел почти 60 государств мира. В среду они обсудят вопрос о том, как более эффективно оградить журналистов от насилия", - отметило внешнеполитическое ведомство королевства.

"Журналисты по всему миру нуждаются в лучшей защите, чтобы иметь возможность играть роль стражей демократии. Страны, которые взяли на себя обязательства, но все еще продолжают нарушать свободу СМИ, должны быть привлечены к ответственности", - сказал в преддверии конференции глава МИД Нидерландов Стеф Блок, который пригласил министров на форум.

"У нас уже есть все необходимые инструменты и стандарты. Пришло время действовать. Вот что все страны-участницы будут решительно отстаивать", - подчеркнул министр.

В общей сложности в конференции, по данным ее организаторов, примут участие несколько тысяч человек. В их числе - Хатидже Дженгиз, невеста саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который был убит в октябре 2018 года в генконсульстве своей страны в Стамбуле.

Теги: #сми #свобода #конференция
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