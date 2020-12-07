Политика

20:20 07.12.2020

МОК отстранил Лукашенко и других членов исполкома НОК от участия в Олимпийских играх

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МОК отстранил Лукашенко и других членов исполкома НОК от участия в Олимпийских играх

Международный олимпийский комитет принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации, сообщил директор МОК по связям с общественностью Кристиан Клауэ.

"МОК решил принять временные меры по отношению к НОК Беларуси и отстранить действующих членов исполнительного совета НОК Беларуси от всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter-аккаунте представителя МОК.

"Также решено приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине, и приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси касательно проведения будущих мероприятий МОК", - добавил Клауэ.

Организация продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право пересматривать свои действия или отменять принятые меры в зависимости от развития ситуации, отметил директор МОК по связям с общественностью.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении Беларуси по подозрению в политических преследованиях спортсменов.

Президентом Национального олимпийского комитета Беларуси является Александр Лукашенко. Также в состав исполнительного комитета организации входят Виктор Лукашенко, Дмитрий Басков, Дмитрий Пиневич и другие.

Как сообщалось, более чем 1,5 тыс. белорусских спортсменов в августе текущего года подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы в стране и остановить насилие. Из-за отказа отозвать свою подпись были уволены или подверглись другим видам давления чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, бегунья Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и другие именитые спортсмены и тренеры. Некоторые из них – Елена Левченко, Андрей Кравченко и другие - были задержаны и осуждены.

В конце ноября НОК Беларуси инициировал провластное открытое письмо белорусских спортсменов, в котором атлеты призывали к миру и согласию в Беларуси, а также просили международные спортивные организации не вмешиваться в подготовку спортсменов к Олимпиаде и их участию в других стартах по политическим причинам.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Правоохранители заявляют о радикализации протестов. ЕС и США не признают Лукашенко законно избранным президентом.

Теги: #лукашенко #мок #беларусь
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