Политика

10:15 04.12.2020

Послы стран G7 встретились с представителями Всеукраинского совета церквей

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Послы стран G7 встретились с представителями Всеукраинского совета церквей

Послы стран "Большой семерки" (G7) обсудили с главами церквей и религиозных организаций состояние и дальнейшие перспективы демократического развития Украины.

Как сообщает пресс-служба Совета, встреча состоялась в четверг в формате онлайн-конференции.

"Речь шла о ситуации с судебной реформой и последующими мерами, направленными на устранение коррупционных факторов, а также о противодействии пандемии COVID-19", - сказано в сообщении.

Кроме того, послы стран G7 и религиозные деятели обратили внимание на преследование по религиозному признаку и притеснениях большинства религиозных общин на временно оккупированных РФ территориях Крыма и Донбасса.

Временная поверенная в делах США Кристина Квин в свою очередь отметила, что международное сообщество, в частности США, будет продолжать мониторинг состояния обеспечения прав человека на оккупированных территориях Украины, и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ в борьбе с агрессором и в процессе развития демократических институтов.

"К сожалению, сейчас не существует действенных внутренних механизмов, которые бы побудили оккупационные власти соблюдать хотя бы минимальные международные стандарты в этой сфере, прекратить притеснения и гонения. Единственным эффективным методом являются международные требования, как на уровне отдельных стран, так и через международные организации - ООН и ОБСЕ. Прошу рассмотреть возможность введения дополнительных механизмов усиленного мониторинга ситуации в этой сфере и в случае ее ухудшения - внедрять против нарушителей надлежащие санкции", - отметил митрополит Епифаний.

Теги: #g7 #церковь
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