Посол ЕС в Украине: Сотрудничество ЕС и США по РФ будет оставаться ключевым, Украина - приоритетный партнер

Европейско-американское сотрудничество по касающимся РФ вопросам будет оставаться ключевым, оно будет включать защиту территориальной целостности и энергетической безопасности Восточных партнеров, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Сотрудничество ЕС и США по России будет оставаться ключевым, в частности, в поддержке международного права, включая защиту территориальной целостности и энергетической безопасности восточных партнеров. Украина - приоритетный партнер, где поддержка США жизненно важна для обеспечения безопасности и амбициозной программы реформ", - написал Маасикас в Twitter в среду.