Политика

18:11 02.12.2020

Посол ЕС в Украине: Сотрудничество ЕС и США по РФ будет оставаться ключевым, Украина - приоритетный партнер

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Посол ЕС в Украине: Сотрудничество ЕС и США по РФ будет оставаться ключевым, Украина - приоритетный партнер

Европейско-американское сотрудничество по касающимся РФ вопросам будет оставаться ключевым, оно будет включать защиту территориальной целостности и энергетической безопасности Восточных партнеров, заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Сотрудничество ЕС и США по России будет оставаться ключевым, в частности, в поддержке международного права, включая защиту территориальной целостности и энергетической безопасности восточных партнеров. Украина - приоритетный партнер, где поддержка США жизненно важна для обеспечения безопасности и амбициозной программы реформ", - написал Маасикас в Twitter в среду.

 

Теги: #рф #ес #маасикас #сша
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