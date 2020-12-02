Венгрия просит ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье в связи с возникшей там ситуацией, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"После заседания НАТО я разговаривал по телефону со своим другом Гентом Какаем, министром иностранных дел Албании, который также в настоящее время возглавляет ОБСЕ. Я попросил его, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине поехала на Закарпатье и расследовала оскорбления в адрес венгерской общины", - написал Сиярто.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ "будут проинформированы о том, что произошло", и свяжутся с представителями венгров Закарпатья.

Ранее сообщалось, что Сийярто считает "неприемлемыми" действия Службы безопасности Украины на Закарпатье, где в понедельник, 30 ноября, прошли обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

В понедельник СБУ провела ряд обысков в рамках расследования дела о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы Украины.

Кроме того, в рамках следствия исследуется вероятная государственная измена со стороны отдельных украинских публичных деятелей.

По данным СБУ, во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также была изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.