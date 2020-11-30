В Раде разработают компромиссный законопроект для выхода из конституционного кризиса – Разумков

На базе законопроекта, разработанного рабочей группой, и президентского законопроекта будет разработан компромиссный законопроект, который поможет выйти из конституционного кризиса, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"На базе этих двух законопроектов будем создавать, дорабатывать, учитывая все позитивные аспекты, какие отображены как в одном из законопроектов - президентском, так и в законопроекте, который был разработан рабочей группой за последние две недели", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Он выразил надежду, что этот законопроект будет рассмотрен уже на этой пленарной неделе.

"Мы сможем рассмотреть этот вопрос в парламенте и быстро выйти на результат. Я очень надеюсь, что все депутатские фракции и группы также в этом заинтересованы", - сказал спикер.