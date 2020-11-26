Рабгруппа Рады согласовала возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление декларации - Разумков

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию вопроса выхода из конституционного кризиса согласовала ряд ключевых позиций, главные из которых касаются возвращения уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации, сообщил спикер Рады Дмитрий Разумков.

"До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, созданная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации", – написал Разумков на своей странице в Фейсбуке.

Он выразил уверенность, что парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенства права.

Кроме того, он подчеркнул, что Рада ждет от Кабинета министров подготовленный проект госбюджета на 2021, и добавил, что времени для его принятия осталось не так много.