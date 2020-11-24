Политика

18:47 24.11.2020

"Евросолидарность" намерена не допустить прохождения партии "Слуга народа" в горсовет Львова

2 мин читать
"Евросолидарность" намерена не допустить прохождения партии "Слуга народа" в горсовет Львова

Представители депутатского корпуса, избранные в местные советы Львовской области от партии "Европейская солидарность", заявляют, что не допустят попыток протащить в городской совет Львова партию "Слуга народа", которая не набрала необходимого для этого количества голосов избирателей, сообщается на сайте партии.

Депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета отметил, что проведение организационной сессии Львовской городской ОТГ остановило манипуляции с целью "протянуть" провластную партию в горсовет.

"У нас есть печальный пример Тернополя, когда партия "Слуга народа" набрала 4,7% (голосов - ИФ. И после определенного количества судов, а было 4 судебных процесса, во время повторного "подсчета голосов" партию "Слуга народа" втянули в Тернопольский городской совет с результатом 5,01%. Львовяне сказали свое слово 25 октября и 22 ноября. "Европейская Солидарность" абсолютно уважает мнение львовян, уважает выбор львовян и готова работать на развитие общества. Но мы не готовы поддерживать манипуляции городского головы Андрея Садового и городской власти с тем, чтобы протянуть партию "Слуга народа" во Львовский городской совет", - сказал Шеремета.

Депутат Львовского горсовета от "Евросолидарности" Елена Пасевич отметила, что учредительное заседание состоялось в соответствии с решением территориальной избирательной коимиссии исключительно в рамках закона. При этом кадровых вопросов депутаты не рассматривали. "Все предполагали, что сегодня будет городской совет выбирать секретаря и комиссии. Но депутаты понимали, что кроме закона есть еще определенные этические красные линии, которые нельзя переступать. Никаких таких действий на сессии сегодня совершено не было", - отметила он.

"Мы уважаем выбор львовян, который состоялся 22 ноября, и, конечно, мы ожидаем официального объявления результатов второго тура выборов для того, чтобы избранный мэр Садовый, как мы видим это по предварительному подсчету результатов, скорее приступил к работе и возглавил этот процесс", - резюмировала Пасевич.

 

Теги: #львов #евросолидарность #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:42 24.11.2020
Второй тур местных выборов в Украине прошел спокойно, с незначительными нарушениями - ENEMO

Второй тур местных выборов в Украине прошел спокойно, с незначительными нарушениями - ENEMO

11:08 24.11.2020
Львовский горсовет провел первое заседание без мэра

Львовский горсовет провел первое заседание без мэра

07:16 24.11.2020
Трамп заявил, что продолжит борьбу с "самыми коррумпированными выборами" в истории США

Трамп заявил, что продолжит борьбу с "самыми коррумпированными выборами" в истории США

18:54 23.11.2020
Результаты второго тура мэрских выборов никак не повлияют на общую политическую ситуацию в Украине, считают в "Голосе"

Результаты второго тура мэрских выборов никак не повлияют на общую политическую ситуацию в Украине, считают в "Голосе"

18:01 23.11.2020
Глава фракции "Евросолидарности" во Львовском горсовете отрицает обвинения Садового в узурпации власти

Глава фракции "Евросолидарности" во Львовском горсовете отрицает обвинения Садового в узурпации власти

17:45 23.11.2020
ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

17:26 23.11.2020
ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

14:48 23.11.2020
Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов – горсовет

Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов – горсовет

14:26 23.11.2020
Садовый расценил решение о переносе первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

Садовый расценил решение о переносе первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

14:08 23.11.2020
Кандидат от "Слуги народа" Иващенко признал поражение на выборах мэра Полтавы

Кандидат от "Слуги народа" Иващенко признал поражение на выборах мэра Полтавы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ в рамках заседания политподгруппы ТКГ заявила о поддержке предложенного ОРДЛО плана действий по Донбассу - делегация Украины

Зеленский анонсировал новый пакет помощи бизнесу в случае локдауна

Глава Госэтнополитики: закон о нацменьшинствах вызовет попытки манипуляции этими вопросами и активизирует элементы гибридной войны

Глава Госэтнополитики: нам хотелось бы большей координации с властями в некоторых вопросах карантина

ЗСТ между Украиной и Израилем вступит в силу с 1 января 2021 года - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава представительства ЕС с главой налогового комитета обсудили вопросы макрофинансовой помощи

РФ в рамках заседания политподгруппы ТКГ заявила о поддержке предложенного ОРДЛО плана действий по Донбассу - делегация Украины

Зеленский анонсировал новый пакет помощи бизнесу в случае локдауна

Глава Госэтнополитики: закон о нацменьшинствах вызовет попытки манипуляции этими вопросами и активизирует элементы гибридной войны

Профильный комитет Рады вместе с омбудсменом будут добиваться выделения необходимых расходов в гобюджете-2021 для обеспечения жильем ВПЛ

Маас надеется на восстановление трансатлантических отношений при Байдене

Глава Госэтнополитики: нам хотелось бы большей координации с властями в некоторых вопросах карантина

Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС

ЗСТ между Украиной и Израилем вступит в силу с 1 января 2021 года - Зеленский

Разумков подписал законопроект об урегулировании вопросов деятельности органов местного самоуправления и районных госадминистраций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА