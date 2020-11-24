"Евросолидарность" намерена не допустить прохождения партии "Слуга народа" в горсовет Львова

Представители депутатского корпуса, избранные в местные советы Львовской области от партии "Европейская солидарность", заявляют, что не допустят попыток протащить в городской совет Львова партию "Слуга народа", которая не набрала необходимого для этого количества голосов избирателей, сообщается на сайте партии.

Депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета отметил, что проведение организационной сессии Львовской городской ОТГ остановило манипуляции с целью "протянуть" провластную партию в горсовет.

"У нас есть печальный пример Тернополя, когда партия "Слуга народа" набрала 4,7% (голосов - ИФ. И после определенного количества судов, а было 4 судебных процесса, во время повторного "подсчета голосов" партию "Слуга народа" втянули в Тернопольский городской совет с результатом 5,01%. Львовяне сказали свое слово 25 октября и 22 ноября. "Европейская Солидарность" абсолютно уважает мнение львовян, уважает выбор львовян и готова работать на развитие общества. Но мы не готовы поддерживать манипуляции городского головы Андрея Садового и городской власти с тем, чтобы протянуть партию "Слуга народа" во Львовский городской совет", - сказал Шеремета.

Депутат Львовского горсовета от "Евросолидарности" Елена Пасевич отметила, что учредительное заседание состоялось в соответствии с решением территориальной избирательной коимиссии исключительно в рамках закона. При этом кадровых вопросов депутаты не рассматривали. "Все предполагали, что сегодня будет городской совет выбирать секретаря и комиссии. Но депутаты понимали, что кроме закона есть еще определенные этические красные линии, которые нельзя переступать. Никаких таких действий на сессии сегодня совершено не было", - отметила он.

"Мы уважаем выбор львовян, который состоялся 22 ноября, и, конечно, мы ожидаем официального объявления результатов второго тура выборов для того, чтобы избранный мэр Садовый, как мы видим это по предварительному подсчету результатов, скорее приступил к работе и возглавил этот процесс", - резюмировала Пасевич.