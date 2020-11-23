Политика

17:12 23.11.2020

Порошенко предложил привлечь США к Нормандскому формату, заключить с Вашингтоном соглашение по безопасности и реформировать Совбез ООН

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Порошенко предложил привлечь США к Нормандскому формату, заключить с Вашингтоном соглашение по безопасности и реформировать Совбез ООН

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время онлайн-выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе выступил за реформирование механизма "права вето" в Совете безопасности ООН и усиление Нормандского переговорного формата путем привлечения США.

"Мы должны пригласить США и расширить формат Нормандской переговорной группы. Кроме этого, ожидаем как можно скорейшее привлечение к мирному процессу специального представителя США. Бывший спецпредставитель Курт Волкер был очень эффективным, и я глубоко ему за это благодарен", - цитирует Порошенко пресс-служба "Евросолидарности" в понедельник.

Политик также отметил, что после оккупации Крыма и части Донбасса Россией стала видна необходимость реформирования Совета безопасности ООН.

"Если постоянный член СБ ООН осуществляет агрессию как Россия в Крыму и на Донбассе, он не должен обладать "правом вето" в вопросах, касающихся этого направления мировой безопасности. Я хотел бы напомнить, что СССР был исключен из Лиги Наций, ведь он был страной-агрессором. У нас есть прецедент международного права в такой ситуации", - считает пятый президент Украины.

Порошенко выразил убеждение, что новоизбранный президент США Джо Байден искренне стремиться к восстановлению и укреплению международных институтов, повышению трансатлантической солидарности и увеличению эффективности НАТО.

"Я уверен, что Джо Байден - это тот мировой лидер, который будет очень мощно влиять на страны, нарушающие международные договоренности и международное право. Джо Байден - это абсолютный профессионал в международных отношениях, который полностью понимает важность Украины для мировой безопасности", - отметил Порошенко.

"У меня есть очень большие надежды, что отношения между США и Украиной будут усилены - от стратегического партнерства к союзничеству. Я предлагаю вернуться к идее заключения соглашения по безопасности между нашими странами, чтобы бок о бок защищать демократию, свободу и наши общие ценности", - подчеркнул он.

Политик выразил уверенность, что эффективное международное взаимодействие, единство и солидарность очень важны.

"Нет лучшей стратегии борьбы против России, чем подтверждать наше единство и решимость. Мы должны дать четко понять, что для агрессора это преступление будет иметь очень большую цену. Именно это - мы уверены - является лучшей гарантией для безопасности, международного права и демократического миропорядка", - резюмировал Порошенко.

 

Теги: #порошенко #форум
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