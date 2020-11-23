Политика

12:25 23.11.2020

Тимошенко выступает за скорейшее переформатирование украинского правительства

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Тимошенко выступает за скорейшее переформатирование украинского правительства

У президента Украины Владимира Зеленского есть немного времени, чтобы изменить ситуацию и сформировать правительство народного доверия, считает лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"У Зеленского еще есть минимальное время оправдать те надежды, которые на него возлагали люди. Но это время должно быть использовано не для того, чтобы продолжать тот хаос, беспорядок, непрофессионализм, который сегодня царит в государстве, а для того, чтобы сформировать сильное правительство народного доверия, народного спасения", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По ее словам, в состав нового правительства должны войти профессионалы высокого уровня, которые способны вывести страну из кризиса. Для этого, считает Тимошенко, необходимо действовать вместе, объединив усилия всех политических сил.

Теги: #правительство #тимошенко
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