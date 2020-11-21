Политика

14:02 21.11.2020

Порошенко примет участие в форуме по безопасности в Галифаксе

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Порошенко примет участие в форуме по безопасности в Галифаксе

Лидер политической партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко примет участие в ежегодном Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе, который состоится 20-22 ноября.

Как сообщила пресс-служба "Евросолидарности", Порошенко представит свое видение "противодействия современным вызовам и угрозам и укрепления основ демократического мироустройства".

Кроме того, важное внимание будет уделено продолжающемуся противодействию российской агрессии и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Теги: #порошенко #безопасность #форум
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