Порошенко примет участие в форуме по безопасности в Галифаксе

Лидер политической партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко примет участие в ежегодном Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе, который состоится 20-22 ноября.

Как сообщила пресс-служба "Евросолидарности", Порошенко представит свое видение "противодействия современным вызовам и угрозам и укрепления основ демократического мироустройства".

Кроме того, важное внимание будет уделено продолжающемуся противодействию российской агрессии и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.