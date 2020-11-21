Политика

13:46 21.11.2020

"Евросолидарность" исключила из состава партии двух депутатов местных советов на Львовщине за "позорные действия"

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"Евросолидарность" исключила из состава партии двух депутатов местных советов на Львовщине за "позорные действия"

Львовская областная территориальная организация партии "Европейская солидарность" в субботу приняла решение об исключении из рядов партии двух ее членов – депутатов местных советов.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности", речь идет об Андрее Жидачеке, избранном депутатом Пустомытовского городского совета, и Николае Пущаке, депутате Солонковского сельского совета.

Решение об исключении депутатов из состава партии обусловлено "совершением позорных действий, противоречащих ценностям партии "Европейская солидарность".

Кроме того, совет Львовской областной организации политсилы обратился к Солонковской ОТГ с требованием уволить Пущака с поста заместителя главы ОТГ и призвал Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты.

Ранее заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил о том, что два депутата со Львовской области пытались на Mercedes Gelendwagen заехать во двор многоквартирного дома по ступенькам для пешеходов. Полиция их оштрафовала. По данным Геращенко, одному депутату 34 года, другому – 36.

Местные СМИ назвали фамилии депутатов и выложили видео инцидента.

Источники: https://cutt.ly/KhrDwvD

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/videos/3493327584087397/

Теги: #кадры #евросолидарность #львовская_область
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