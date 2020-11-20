Нардеп Юрчишин готов обратиться в Офис генпрокурора и ГБР о заведомо ложном сообщении Кузьмина о преступлении во время Революции Достоинства

Народный депутат Ярослав Юрчишин (фракция «Голос») намерен обратиться в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований с заявлением о заведомо ложном сообщении народного депутата Рената Кузьмина ( фракция «Оппозиционная платформа – За Жизнь») о преступлении во время Революции Достоинства, сообщает сайт политической партии.

«Революция Достоинства важна не только как историческое событие, но и как символ непокорности и европейского выбора Украины. Именно поэтому к седьмой годовщине Революции пророссийские силы руками депутатов ОПЗЖ, в который раз хотят поставить под сомнение то, что происходило на Майдане. Им очень активно подыгрывают украинские правоохранительные органы. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто привел к смерти Небесной сотни и начала войны на Востоке, они вызывают на допросы тех, кто был костяком Революции. Такая подмена понятий - недопустима. Поэтому я подаю заявление на Рената Кузьмина, который под диктовку Портнова ( бывший заместитель главы администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрей Портнов - ИФ) пытается дискредитировать Революцию достоинства», - считает Юрчишин.

По словам Юрчишина, инициирование и открытие заведомо ложных уголовных производств - тоже преступление, по которым надо отвечать перед законом.