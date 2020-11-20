Избранная президентом Молдовы Санду не признала долги за поставки российского газа в Приднестровье

Избранная президентом Молдовы Майя Санду высказалась за мирное решение конфликта в Приднестровье, заявив об отказе Кишинева платить за поставленный в непризнанную республику российского газа.

"Должно быть найдено только мирное решение приднестровского конфликта", - сказала Санду в интервью "Украинской правде".

"Я верю, что однажды появится, в том числе, и геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдове. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом", - заявила Санду.

"Я не поддерживаю варианты, которые предлагал (действующий президент Молдовы) Игорь Додон с его партией социалистов. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", - добавила избранный президент.

Она также заявила: "Приднестровье поддерживается Россией. В том числе - и поставками газа бесплатно, и многими другими способами. Эти проблемы мы будем обсуждать и решать с Россией. Молдова не признаёт долг за поставки российского газа в Приднестровье".