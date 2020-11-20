Политика

13:14 20.11.2020

Избранная президентом Молдовы Санду не признала долги за поставки российского газа в Приднестровье

2 мин читать
Избранная президентом Молдовы Санду не признала долги за поставки российского газа в Приднестровье

Избранная президентом Молдовы Майя Санду высказалась за мирное решение конфликта в Приднестровье, заявив об отказе Кишинева платить за поставленный в непризнанную республику российского газа.

"Должно быть найдено только мирное решение приднестровского конфликта", - сказала Санду в интервью "Украинской правде".

"Я верю, что однажды появится, в том числе, и геополитическая возможность для воссоединения Молдовы, и мы должны быть готовы к этому. Но в любом случае это должно быть мирное решение. Это должно быть решение, которое подходит всей Молдове. Более того, я уверена, что это должен быть план действий, разработанный в Молдове, согласованный со всеми политическими силами и с обществом", - заявила Санду.

"Я не поддерживаю варианты, которые предлагал (действующий президент Молдовы) Игорь Додон с его партией социалистов. Потому что они хоть и не давали четких предложений, но говорили о федерализации. Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили, и мы будем об этом говорить и дальше", - добавила избранный президент.

Она также заявила: "Приднестровье поддерживается Россией. В том числе - и поставками газа бесплатно, и многими другими способами. Эти проблемы мы будем обсуждать и решать с Россией. Молдова не признаёт долг за поставки российского газа в Приднестровье".

Теги: #приднестровья #молдова #санду
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:17 18.11.2020
Избранная президентом Молдовы Санду обещала развивать отношения с Москвой и "строить Европу" в своей стране

Избранная президентом Молдовы Санду обещала развивать отношения с Москвой и "строить Европу" в своей стране

13:20 18.11.2020
МИД уже работает над организацией визита Санду в Украину - Кулеба

МИД уже работает над организацией визита Санду в Украину - Кулеба

19:17 17.11.2020
В Молдове выявлено более тысячи новых случаев заражения COVID-19

В Молдове выявлено более тысячи новых случаев заражения COVID-19

17:18 17.11.2020
В ЕС ожидают от избранной президентом Молдове Санду решительных мер по борьбе с коррупцией в республике

В ЕС ожидают от избранной президентом Молдове Санду решительных мер по борьбе с коррупцией в республике

14:25 17.11.2020
Украина в лице новоизбранного президента Молдовы получила союзника в борьбе против Кремля – лидер партии "Голос"

Украина в лице новоизбранного президента Молдовы получила союзника в борьбе против Кремля – лидер партии "Голос"

20:49 16.11.2020
Украина должна иметь стратегическое терпение в отношениях с Молдовой, убежден Яременко

Украина должна иметь стратегическое терпение в отношениях с Молдовой, убежден Яременко

17:23 16.11.2020
Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство – ОП

Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство – ОП

16:35 16.11.2020
Для Украины важно, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове – Кулеба

Для Украины важно, чтобы РФ не наращивала влияние в Молдове – Кулеба

11:33 16.11.2020
Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги президентских выборов в Молдове

Додон поздравил Санду с победой, но оспорит итоги президентских выборов в Молдове

09:24 16.11.2020
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕСПЧ принял решение в пользу Украины в иске о выплате пенсий в ОРДЛО

В Офисе президента считают, что если для удержания курса Украины на прозрачность и демократию нужен свой "список Магнитского", то его нужно создать

Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с Крымом - Минреинтегации

Миссия США в ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму

Послы G7 в Украине выступают за честный и прозрачный отбор новых судей КС

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский должен взять под личный контроль расследования преступлений против Майдана - мнение

ЕСПЧ принял решение в пользу Украины в иске о выплате пенсий в ОРДЛО

В Офисе президента считают, что если для удержания курса Украины на прозрачность и демократию нужен свой "список Магнитского", то его нужно создать

Процесс реинтеграции Донбасса рассматривается исключительно в комплексе с Крымом - Минреинтегации

Миссия США в ООН призвала РФ немедленно прекратить нарушения в оккупированном Крыму

Активизация сотрудничества совбезов Украины и Польши в новом формате станет существенным вкладом в укрепление безопасности евроатлантического пространства – Данилов

Послы G7 в Украине выступают за честный и прозрачный отбор новых судей КС

Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США - СМИ

Трамп не признает победу Байдена, чтобы отомстить демократам за "российское расследование" - CNN

Кравчук: следующая встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от выполнения сторонами соглашений предыдущей в Париже

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА