Политика

09:38 20.11.2020

Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США - СМИ

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Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США - СМИ

Владимира Ельченко, назначенного послом Украины в США менее года назад, хотят заменить экс-министром финансов Оксаной Маркаровой, сообщает издание "ZN.UA" со ссылкой на источники в Офисе президента и Министерстве иностранных дел Украины.

"Идею внес Андрей Ермак (руководитель Офиса президента Украины– ИФ). Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", - рассказал "ZN.UA" источник.

В свою очередь источник в МИД Украины, как пишет издание, по поводу этого решения высказал скепсис: "В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора".

Как сообщалось, Маркарова в Министерстве финансов работала с 2015 года. С июня 2018 года она руководила министерством. 29 августа Маркарова была повторно назначена на должность министра финансов.

4 марта Верховная Рада отправила в отставку Кабмин Алексея Гончарука.

В июне Маркарова сообщила, что займется продвижением Фундации развития рынка капитала, а также вернется в бизнес.

Помимо этого, экс-министр поделилась планами активизировать свою работу в набсовете Киево-Могилянской академии.

 

Теги: #сша #посол #маркарова
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