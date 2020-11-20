Политика

09:32 20.11.2020

Трамп не признает победу Байдена, чтобы отомстить демократам за "российское расследование" - CNN

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Трамп не признает победу Байдена, чтобы отомстить демократам за "российское расследование" - CNN

Президент США Дональд Трамп затягивает процесс передачи власти и пытается посеять сомнения в результатах выборов 2020 года, чтобы отомстить демократам за их высказывания о нелегитимности выборов в 2016 году и инициировании "российского расследования", сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту.

По его словам, отказ Трампа уступить Байдену отчасти проистекает из его предполагаемого недовольства тем, что Хиллари Клинтон и бывший президент США Барак Обама заявляли, что Россия вмешалась в выборы 2016 года и могла повлиять на их исход.

Кроме того, заявили собеседники телеканала, для Трампа тяжело проиграть Джо Байдену, которого он в ходе предвыборной кампании неоднократно называл недостойным противником.

Отмечается, что многие друзья и деловые партнеры призывали Трампа, даже если он не хочет признавать победу Байдена, позволить начаться переходному процессу. Они также просили его отказаться от услуг его адвоката Руди Джулиани и других членов юридической команды, призывали подумать о своем будущем. Однако действующий президент непреклонен.

Еще через неделю или 10 дней позиция Трампа может измениться, сказал источник. Но пока, добавил он, действующий президент не готов признать свое поражение.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Теги: #сша #трамп #байден
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