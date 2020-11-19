Политика

16:33 19.11.2020

Новиков надеется на скорейшее возвращение парламентом полномочий НАПК

1 мин читать
Новиков надеется на скорейшее возвращение парламентом полномочий НАПК

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков рассчитывает на скорейшее принятие Верховной Радой ряда законов, которые вернут Агентству полномочия по предотвращению коррупции, ликвидированные решением Конституционного суда.

"Значительная часть полномочий НАПК фактически на паузе. Мы надеемся, что в ближайшее время парламент возобновит ответственность за недекларировоание имущества, во-вторых -возобновит административную ответственность за коррупционные правонарушения", - сказал глава НАПК Александр Новиков в четверг в ходе онлайн-форума "Диалоги о реформах".

Также он выразил надежду на то, что в ближайшее время будет решен вопрос о возобновлении полномочий НАПК по рассмотрению заявлений о коррупции, так как в настоящее время НАПК не может даже принимать такие заявления после решения Конституционного суда.

Также глава НАПК высказался за необходимость принятия парламентом антикоррупционной стратегии. По его словам, отсутствие утвержденной стратегии не предоставляет каждому органу те антикоррупционные стандарты, которых следует придерживаться.

"Мы надеемся, что эти три вопроса будут решены парламентом, так как без их решения эффективная работа по предотвращению коррупции невозможна", - подчеркнул Новиков.

Теги: #напк #новиков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:35 11.11.2020
НАПК направило в суд ходатайство о закрытии производства по делу Тупицкого - КС

НАПК направило в суд ходатайство о закрытии производства по делу Тупицкого - КС

12:56 03.11.2020
Решение КС освободило чиновников от подачи сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - НАПК

Решение КС освободило чиновников от подачи сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - НАПК

10:58 02.11.2020
НАПК прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате уполномоченного Рады по правам человека

НАПК прекращает проверки в "Укравтодоре", "Энергоатоме", АРМА и Секретариате уполномоченного Рады по правам человека

05:50 01.11.2020
НАПК отреагировало на письмо GRECO и Венецианской комиссии относительно КСУ

НАПК отреагировало на письмо GRECO и Венецианской комиссии относительно КСУ

16:58 30.10.2020
Глава КС о земельном участке в Крыму: единственная моя вина в том, что я не обратился за разъяснениями к НАПК

Глава КС о земельном участке в Крыму: единственная моя вина в том, что я не обратился за разъяснениями к НАПК

14:09 30.10.2020
Насалик и ряд депутатов местных советов избегут ответственности из-за решения КС – НАПК

Насалик и ряд депутатов местных советов избегут ответственности из-за решения КС – НАПК

13:13 30.10.2020
Глава КС: разогнанная НАПК ситуация "все пропало" не соответствует действительности

Глава КС: разогнанная НАПК ситуация "все пропало" не соответствует действительности

19:39 29.10.2020
Правительство Украины обязало НАПК неотложно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки

Правительство Украины обязало НАПК неотложно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки

17:39 29.10.2020
Зеленский указывает на недопустимость демонтажа функций НАПК

Зеленский указывает на недопустимость демонтажа функций НАПК

17:20 29.10.2020
Разблокировать полноценное функционирование НАПК и системы e-декларирования можно за несколько месяцев - Малюська

Разблокировать полноценное функционирование НАПК и системы e-декларирования можно за несколько месяцев - Малюська

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гуманитарная подгруппа ТКГ начала заседание: обсуждается разблокирование работы КПВВ

В комитете Генассамблеи ООН поддержали проект усиленной резолюции Украины по правам человека в Крыму – Кулеба

В НАТО напомнили, что Украине необходимо сосредоточиться на внутренних реформах

Украинские политики потратили $6,6 млн на рекламу в Facebook за 10 месяцев 2020 года - движение "Чесно"

Нардепы подали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

ПОСЛЕДНЕЕ

Разумков и Степанов имеют самые низкие антирейтинги доверия среди политиков - опрос

Порошенко: обыски в музее Революции достоинства – однозначный символ реванша

Посол Дании: шаги по возобновлению антикоррупционной структуры определят будущее Украины

В Тегеране предупреждают о серьезных последствиях в случае попытки США ударить по Ирану

Более 51 млн грн выделено дополнительно для повторного голосования на местных выборах - ЦИК

Гуманитарная подгруппа ТКГ начала заседание: обсуждается разблокирование работы КПВВ

Премьер Украины обсудил с вице-президентом Еврокомиссии реформы и торгово-экономическое сотрудничество

Глава Верховного суда Украины: судебная система работает в условиях нестабильности из-за отсутствия стратегии реформирования

Имидж украинцев-"просителей" абсолютно не совпадает с реальностью, считает вице-премьер Стефанишина

Кулеба поздравил нового главу МИД Армении с назначением на должность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА