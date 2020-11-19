Новиков надеется на скорейшее возвращение парламентом полномочий НАПК

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков рассчитывает на скорейшее принятие Верховной Радой ряда законов, которые вернут Агентству полномочия по предотвращению коррупции, ликвидированные решением Конституционного суда.

"Значительная часть полномочий НАПК фактически на паузе. Мы надеемся, что в ближайшее время парламент возобновит ответственность за недекларировоание имущества, во-вторых -возобновит административную ответственность за коррупционные правонарушения", - сказал глава НАПК Александр Новиков в четверг в ходе онлайн-форума "Диалоги о реформах".

Также он выразил надежду на то, что в ближайшее время будет решен вопрос о возобновлении полномочий НАПК по рассмотрению заявлений о коррупции, так как в настоящее время НАПК не может даже принимать такие заявления после решения Конституционного суда.

Также глава НАПК высказался за необходимость принятия парламентом антикоррупционной стратегии. По его словам, отсутствие утвержденной стратегии не предоставляет каждому органу те антикоррупционные стандарты, которых следует придерживаться.

"Мы надеемся, что эти три вопроса будут решены парламентом, так как без их решения эффективная работа по предотвращению коррупции невозможна", - подчеркнул Новиков.