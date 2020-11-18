Политика

11:15 18.11.2020

В Раде создана рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по е-декларированию и деятельности КС

1 мин читать
В Раде создана рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по е-декларированию и деятельности КС

В Верховной Раде создана рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины, сообщила заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Распоряжением заместителя председателя Верховной Рады (и.о. председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк – ИФ) создана рабочая группа из представителей депутатских фракций (групп), которая до 1 декабря 2020 года должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающихся электронной декларирования и организации деятельности Конституционного суда", - написала Совгиря на странице в Facebook.

Согласно опубликованной скрин-копии распоряжения, в состав рабочей группы вошли: глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (глава рабгруппы), Ольга Совгиря (заместитель), глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардеп из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, глава парламентской фракции "Слуга народа" Руслан Князевич, первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики ("Голос") Ярослав Юрчишин, нардеп из фракции "Оппозиционная платформа за жизнь" Антонина Славицкая, нардеп от группы "Доверие" Николай Бабенко и нардеп от группы "За майбутне" Тарас Батенко.

Источник: https://cutt.ly/dg5MRX0

Теги: #конституционный_суд #рада #группа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:23 18.11.2020
Нардепы подали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

Нардепы подали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

10:36 18.11.2020
Рада не будет уходить на карантин – Корниенко

Рада не будет уходить на карантин – Корниенко

10:29 18.11.2020
Наличие монобольшинства в Раде исключает какие-либо коалиционные переговоры – Корниенко

Наличие монобольшинства в Раде исключает какие-либо коалиционные переговоры – Корниенко

10:07 18.11.2020
Конституционных оснований для роспуска Рады нет – Корниенко

Конституционных оснований для роспуска Рады нет – Корниенко

09:27 18.11.2020
25 депутатов создали межфракционное объединение по развитию возобновляемой энергетики

25 депутатов создали межфракционное объединение по развитию возобновляемой энергетики

18:28 17.11.2020
Рада урегулировала вопросы деятельности органов местного самоуправления и райгосадминистраций

Рада урегулировала вопросы деятельности органов местного самоуправления и райгосадминистраций

17:19 17.11.2020
Возле здания Рады начались потасовки, полиция просит участников акции протеста прекратить противоправные действия

Возле здания Рады начались потасовки, полиция просит участников акции протеста прекратить противоправные действия

15:19 17.11.2020
Лидеры Украины и парламент должны противостоять вызовам, возникшим после решения КС - посол ЕС

Лидеры Украины и парламент должны противостоять вызовам, возникшим после решения КС - посол ЕС

13:01 17.11.2020
Рада продолжит работу до рассмотрения во 2-м чтении законопроекта об изменениях в закон о местном самоуправлении

Рада продолжит работу до рассмотрения во 2-м чтении законопроекта об изменениях в закон о местном самоуправлении

18:49 16.11.2020
Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в декабре - нардеп

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в декабре - нардеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепы подали проект постановления об увольнении Гетманцева с должности главы комитета

Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

Наличие монобольшинства в Раде исключает какие-либо коалиционные переговоры – Корниенко

Конституционных оснований для роспуска Рады нет – Корниенко

Вероятность продления действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО остается – Корниенко

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" запустит веб-приложение для своих депутатов местных советов - Корниенко

Партии смогут принять участие в выборах на Донбассе после деоккупации - Корниенко

Вероятность продления действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО остается – Корниенко

Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека - глава МИД

Кулеба: Единственная альтернатива предоставлению Украине ПДЧ в НАТО - это членство Украины в Альянсе

Киев категорически опровергает обвинения РФ о попытках украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности"

Байден прослушает брифинг по вопросам нацбезопасности, но без участия правительственных чиновников - СМИ

Разумков: надо сосредоточиться на решении проблем, а не на политических амбициях

ЦИК получила данные о победе четырех из семи мэров, избранных 15 ноября

Труханов стал мэром Одессы – горизбирком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА