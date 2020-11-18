В Раде создана рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по е-декларированию и деятельности КС

В Верховной Раде создана рабочая группа, которая до 1 декабря должна разработать законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины, сообщила заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа").

"Распоряжением заместителя председателя Верховной Рады (и.о. председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк – ИФ) создана рабочая группа из представителей депутатских фракций (групп), которая до 1 декабря 2020 года должна разработать согласованные законопроекты по вопросам, касающихся электронной декларирования и организации деятельности Конституционного суда", - написала Совгиря на странице в Facebook.

Согласно опубликованной скрин-копии распоряжения, в состав рабочей группы вошли: глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (глава рабгруппы), Ольга Совгиря (заместитель), глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, нардеп из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, глава парламентской фракции "Слуга народа" Руслан Князевич, первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной политики ("Голос") Ярослав Юрчишин, нардеп из фракции "Оппозиционная платформа за жизнь" Антонина Славицкая, нардеп от группы "Доверие" Николай Бабенко и нардеп от группы "За майбутне" Тарас Батенко.

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