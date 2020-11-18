Политика

09:27 18.11.2020

25 депутатов создали межфракционное объединение по развитию возобновляемой энергетики

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25 депутатов создали межфракционное объединение по развитию возобновляемой энергетики

25 народных депутатов создали межфракционное объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда", которое будет способствовать развитию "зеленой" энергетики в Украине, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Евросолидарность").

"Сегодня в Верховной Раде создано межфракционное объединение "Чистая энергия – здоровая окружающая среда". В его состав вошли 25 депутатов со всех фракций и групп, что демонстрирует важность темы, с которой мы планируем работать", – написал Гончаренко в своем Телеграмм-канале.

По его словам, цель создания объединения – помогать развитию в Украине возобновляемой энергетики.

При этом Гончаренко отметил, что привлечение $12 млрд инвестиций в сектор ВИЭ не единственный плюс развития отрасли.

"Это далеко не все плюсы, которые нам дает возобновляемая энергетика как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы должны быть уверены, что мы будем обеспечены чистой энергией, а наша окружающая среда будет защищена", – написал он.

Теги: #виэ #рада #энергетика
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