Политика

14:58 16.11.2020

Проверка журналистами информации, избежание манипуляций и борьба с фейками являются важными для информбезопасности Украины – Офиса президента

1 мин читать
Проверка журналистами информации, избежание манипуляций и борьба с фейками являются важными для информбезопасности Украины – Офиса президента

Проверка журналистами информации, избежание манипуляций и борьба с откровенными фейками являются важными составляющими информационной безопасности государства, особенно в нынешнее время, когда Украина подвергается постоянным информационным атакам врага, отмечают в Офисе президента Украины.

В поздравлении с профессиональным праздником работников радио, телевидения и связи в ОП указали, что благодаря радио, ТВ и Интернет-коммуникации украинцы узнают самые свежие новости Украины и мира, могут услышать точки зрения представителей различных отраслей.

"Радио и телевидение – это также оперативное средство общения власти и общества. Сказанные представителем власти слова за считанные минуты попадают в эфиры телерадиокомпаний и на страницы интернет-СМИ, а, следовательно, и к зрителям, слушателям и читателям. Но развитие новейших технологий не только ускоряет передачу информации, но и создает новые вызовы. Уже сегодня приходит понимание, что увиденное на экране не всегда соответствует действительности", - отмечается в поздравлении на странице ОП в Фейсбук.

"Пусть ваши эфиры наполняет актуальная информация, интересные проекты, которые обеспечат уникальный контент. А ваш неутомимый творческий поиск, яркие идеи воплощаются в жизнь. Надежных партнеров и коллег в профессиональной деятельности! Счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким", - пожелали в ОП работникам радио, ТВ и связи.

Теги: #сми #офис_президента #информбезопасность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:53 09.11.2020
Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

Глава Офиса президента Украины Ермак заболел COVID-19

19:00 07.11.2020
Очередным президентом США стал Байден - CNN

Очередным президентом США стал Байден - CNN

12:04 06.11.2020
Ряд американских СМИ прервал прямую трансляцию брифинга Трампа из-за дезинформации по выборам

Ряд американских СМИ прервал прямую трансляцию брифинга Трампа из-за дезинформации по выборам

14:20 05.11.2020
За 100 дней режима тишины на Донбассе погибло 3 и ранено 11 украинских военных, в 9 раз уменьшились боевые потери - Офис президента

За 100 дней режима тишины на Донбассе погибло 3 и ранено 11 украинских военных, в 9 раз уменьшились боевые потери - Офис президента

05:34 04.11.2020
По прогнозам NBC News, CNN и Fox News, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа

По прогнозам NBC News, CNN и Fox News, у Байдена пока больше голосов выборщиков, чем у Трампа

18:57 03.11.2020
Судья КС Слиденко неоднократно нарушал законодательство, отмечают в Офисе президента

Судья КС Слиденко неоднократно нарушал законодательство, отмечают в Офисе президента

15:38 03.11.2020
В Офисе президента считают более приемлемым сохранение в Украине адаптивного карантина, построенного по региональному принципу

В Офисе президента считают более приемлемым сохранение в Украине адаптивного карантина, построенного по региональному принципу

14:53 02.11.2020
Инвесторов ВИЭ пригласили на обед к президенту и пригрозили спустить собак – вице-президент NBT

Инвесторов ВИЭ пригласили на обед к президенту и пригрозили спустить собак – вице-президент NBT

11:31 29.10.2020
Зеленский ожидает от судей КС пояснений о причинах принятия спорных решений, или же может применить ряд инструментов для разрешения кризиса – советник главы ОП

Зеленский ожидает от судей КС пояснений о причинах принятия спорных решений, или же может применить ряд инструментов для разрешения кризиса – советник главы ОП

09:40 29.10.2020
Пресс-служба Рады отменила решение о лишении аккредитации ряда СМИ

Пресс-служба Рады отменила решение о лишении аккредитации ряда СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кондратюк предлагает заслушать во вторник в Раде Шмыгаля и членов Кабмина по ситуации с Covid-19

Кондратюк сообщила, что с 12 ноября исполняет обязанности председателя Рады

Разумков предлагает создать рабгруппу для подготовки компромиссного решения по выходу из конституционного кризиса

В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене "карантина выходного дня" - Кондратюк

Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Голосе" хотят провести внеочередное заседание Рады, на котором уволить Степанова

Кондратюк предлагает заслушать во вторник в Раде Шмыгаля и членов Кабмина по ситуации с Covid-19

Кондратюк сообщила, что с 12 ноября исполняет обязанности председателя Рады

Разумков предлагает создать рабгруппу для подготовки компромиссного решения по выходу из конституционного кризиса

В Краматорске и Украинке имели место нарушения, которые могут существенно повлиять на результаты волеизъявления - КИУ

В Раде зарегистрирован проект постановления об отмене "карантина выходного дня" - Кондратюк

СБ ООН уже не принимает "полезных решений" - Макрон

Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы

Трамп вновь отказывается признавать поражение на выборах, хотя ранее допустил победу Байдена

Средняя явка избирателей на выборах городских голов на 13.00 составляла почти 11% - ЦИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА