Проверка журналистами информации, избежание манипуляций и борьба с фейками являются важными для информбезопасности Украины – Офиса президента

Проверка журналистами информации, избежание манипуляций и борьба с откровенными фейками являются важными составляющими информационной безопасности государства, особенно в нынешнее время, когда Украина подвергается постоянным информационным атакам врага, отмечают в Офисе президента Украины.

В поздравлении с профессиональным праздником работников радио, телевидения и связи в ОП указали, что благодаря радио, ТВ и Интернет-коммуникации украинцы узнают самые свежие новости Украины и мира, могут услышать точки зрения представителей различных отраслей.

"Радио и телевидение – это также оперативное средство общения власти и общества. Сказанные представителем власти слова за считанные минуты попадают в эфиры телерадиокомпаний и на страницы интернет-СМИ, а, следовательно, и к зрителям, слушателям и читателям. Но развитие новейших технологий не только ускоряет передачу информации, но и создает новые вызовы. Уже сегодня приходит понимание, что увиденное на экране не всегда соответствует действительности", - отмечается в поздравлении на странице ОП в Фейсбук.

"Пусть ваши эфиры наполняет актуальная информация, интересные проекты, которые обеспечат уникальный контент. А ваш неутомимый творческий поиск, яркие идеи воплощаются в жизнь. Надежных партнеров и коллег в профессиональной деятельности! Счастья и крепкого здоровья вам и вашим близким", - пожелали в ОП работникам радио, ТВ и связи.