Политика

20:46 13.11.2020

Санкции США мешают Ирану платить в международный фонд вакцин против COVID-19, заявляют в Тегеране

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Санкции США мешают Ирану платить в международный фонд вакцин против COVID-19, заявляют в Тегеране

Иран из-за санкций США не может внести предоплату в фонд COVAX, в задачу которого входит распределение по всему миру вакцин от коронавируса COVID-19, сообщают в пятницу местные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Симы Садат Лари.

"Внесение предоплаты с нашей стороны за участие СOVAX идет полным ходом, но из-за трусливых санкций американцев и проблем с переводом валюты этот (процесс) пока не осуществился", - сказала она.

Пресс-секретарь пояснила, что проблемы возникли из-за того, что санкции США мешают некоторым иностранным банкам обрабатывать финансовые операции с участием Ирана.

"Самые важные вопросы в отношении вакцин против коронавируса - это то, насколько эффективна вакцина и для каких групп она наиболее эффективна", - отметила Лари.

Она подчеркнула, что лучшим методом борьбы с вирусом, несмотря на вакцины, остаются нормы дистанцирования и ношение маски.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения также сообщила, что за последние сутки в Иран было зафиксировано 11 тыс. 737 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, всего в Иране вирусом заразились по меньшей мере 738 тыс. 322 человек. 40,5 тыс. человек скончались от последствий заражения инфекцией, а более 546,6 тыс. полностью выздоровели.

Более 170 стран участвуют в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) - COVAX, направленной на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран.

Теги: #платежи #коронавирус #фонд #иран
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