Политика

17:12 10.11.2020

Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация"

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Зеленский инициировал разработку программы "Здоровая нация"

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в мире инициирует разработку программы "Здоровая нация", которая будет содержать практические рекомендации гражданам по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и преодолению их последствий.

Предложение было поддержано руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и премьер-министров Украины Денисом Шмыгалем, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский на селекторном совещании во вторник отметил, что пандемия показала - люди, которые имеют сильный иммунитет, регулярно занимающихся спортом, имеют легкий ход коронавирусной болезни и выздоравливают быстрее. Поэтому акцент нужно делать на профилактике, а не только на лечении.

"Когда человек заболеет COVID-19, врачи ему прописывают профилактические лекарства различного характера. Мы говорим сейчас о том состоянии больного, когда речь не идет об обязательном лечении в больнице и применении антибиотиков. То есть в большинстве случаев COVID-19 нужна самоизоляция и профилактические лекарства, которые поддерживают нормальное состояние здоровья человека", - отметил Зеленский.

Поэтому, по мнению президента, нужно, чтобы еще до инфицирования человек знал, как укрепить свой организм, чтобы он был готов побороть вирус.

В связи с этим было предложено создать программу "Здоровая нация", в рамках которой предоставлять гражданам информацию о преимуществах здорового образа жизни, регулярных физических нагрузок и тренировок, а также о "Корзине здоровья" - перечне витаминов, необходимых для поддержания здорового организма, укрепления иммунитета и тому подобного.

"Время заниматься зарядкой или тренировками, пить витамины. Это время, когда можно сейчас сделать такую ​​спортивную оздоровительную программу для нации, улучшить здоровье нации", - подчеркнул Зеленский и уточнил, что отдельно необходимо улучшать условия для занятий спортом.

Ермак в ответ предложил включить в программу спортсменов, переболевших COVID-19, чтобы они рассказывали людям о своем опыте борьбы с болезнью.

"COVID-19 нам подсказывает, что национальная идея - это здоровая нация. Это сегодняшнее время может объединить людей на западе и на востоке. Сегодня проблема COVID-19, проблема здоровья является для всех приоритетной и важной. Поэтому сегодня, в это время, люди, которые являются лидерами, спортсмены, прошедшие через испытания, они могли бы дать надежду, рассказать конкретные рекомендации", - отметил он.

Шмыгаль поддержал идею создания программы "Здоровая нация". Представители Офиса президента и Кабинета Министров в ближайшее время выработают план разработки и внедрения программы в жизнь.

Источник: https://president.gov.ua/news/zdorova-naciya-maye-stati-nacionalnoyu-ideyeyu-prezident-65053

Теги: #здоровье #зеленский
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