Политика

18:16 09.11.2020

С победой Байдена изменятся правила игры в сфере безопасности, считают в "Батькивщине"

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С победой Байдена изменятся правила игры в сфере безопасности, считают в "Батькивщине"

Победа кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена изменит правила игры и прежде всего в сферах безопасности и экономики, считает секретарь комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Валентин Наливайченко (фракция "Батькивщина").

"Победа Джозефа Байдена на выборах в США изменит и глобально, и локально многие правила игры. Произойдут очень серьезные изменения, прежде всего в сфере, безопасности и экономической", - сказал Наливайченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, эти изменения коснутся и Европейского Союза, и НАТО.

"Это напрямую коснется и Украины - мы не оторваны от такого контекста, особенно то, что касается США", - отметил народный депутат.

Наливайченко считает, что руководство Украины должно разработать план действий в сфере безопасности и обороны и ознакомить с ним 46-го президента США и его команду - вице-президента, госсекретаря, министра обороны и других руководителей.

"Руководству Украины, президенту Владимиру Зеленскому очень важно подготовить и предложить американской стороне (понятно, что после инаугурации, которая состоится в январе следующего года) четкий план действий сотрудничества по восстановлению мира, а главное деоккупации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной республики Крым", - отметил народный депутат.

Политик напомнил, что много лет работал в США, и знает, что американские партнеры всегда уважают тебя за четкое видение, понимание действий, которые необходимо сделать для достижения цели.

По его словам, внешнеполитические цели США, его нового руководства и Украины, на этот раз совпадут и будут направлены на защиту национальных интересов Украины.

"Это, безусловно, противодействие агрессии, вывод российских спецслужб с наших территорий, ограничение деструктивного влияния Российской Федерации на Украину и другие страны вдоль российского границы", - отметил Наливайченко.

Теги: #сша #байден #наливайченко
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