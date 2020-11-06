Политика

17:12 06.11.2020

Видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября – Зеленский

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Видеоконференция советников лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что видеоконференция советник лидеров государств "Нормандского формата" состоится 13 ноября.

"Мы надеемся, что работа Трехсторонней контактной группы будет разблокирована. И у нас подготовлена информация, что 13 ноября состоится видеосвязь советников "Нормандской четверки", на которой будут проговариваться все будущие шаги. А будущее у нас только одно – восстановление территориальной целостности Украины, полное прекращение огня", - сказал он на брифинге в пятницу на готовящемся к открытию КПВВ "Счастье" в Луганской области.

Зеленский указал, что режим тишины сохраняется 103 дня, но еще бывают обстрелы, и было три боевых жертвы среди украинских военных.

"Для нас "мир на Донбассе" уже звучит для людей как идиома, а я бы хотел, чтобы это произошло как можно скорее. Потому что мы не хотим и не можем терять наших людей", - подчеркнул он.

Теги: #нормандский_формат #зеленский
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