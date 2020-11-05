Киев до 10 ноября ожидает позицию ОБСЕ относительно "Плана действий по Донбассу"

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе до 10 ноября сформирует свою позицию и внесет предложения для дальнейшего рассмотрения предложенного Киевом "Плана действий по Донбассу".

"10 ноября - следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ). К этому времени ОБСЕ должна сформировать собственную позицию и, возможно, внести, свои предложения к дальнейшему рассмотрению "Плана действий", - сообщается на странице украинской делегации в ТКГ в Facebook в четверг.

Украинская делегация в ТКГ подчеркнула, что План представлен посредникам (ОБСЕ) и российской делегации. "Реальная реализация комплекса этих мер нуждается в одобрении президентом и парламентом Украины", - подчеркивается в сообщении.

Согласно сообщению, пять главных пунктов плана это:

- вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

- отмена властями РФ ряда решений и документов, являющихся прямым вмешательством в жизнь отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в т.ч. об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;

- увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);

- исключительно в случае выполнения этих четырех условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов с помощью ОБСЕ.

"Это предложение украинской делегации в настоящее время представлено посредникам (ОБСЕ) и российской делегации. Реальная реализация комплекса этих мер нуждается в одобрении президентом и парламентом Украины", - говорится в сообщении.

В украинской делегации ТКГ также отмечают, что необходимость создания плана возникла как совместное решение трех сторон, для, в частности, разблокирования работы профильных подгрупп после демарша российской стороны в сентябре этого года.

Ранее глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что ТКГ контактной группы содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской области в начале 2021 года, чтобы создать все необходимые условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года. 5 ноября этот план украинской стороны будет направлен координатору ТКГ, спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау.