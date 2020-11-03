Ермак: никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих чиновников декларировать доходы, не будет
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркивает, что никакой частичной или полной отмены законов, заставляющих украинских чиновников декларировать доходы, не будет, а Украина будет развиваться только в "антикоррупционной парадигме".
"Никаких откатов ко вчерашнему дню и непрозрачных договоренностей на высшем уровне не может быть. Никаких частичных или полных отмен тех или иных базовых законов, которые заставляют чиновников декларировать свои доходы. Это принципиально. Украина может и будет развиваться только в демократической и антикоррупционной парадигме", - написал он на своей странице в Фейсбук в понедельник.
Ермак подчеркнул, что Украина никогда больше не вернется к "традиционным олигархическим практикам", всегда будет придерживаться своих демократических ценностей, среди которых ключевое место занимает нулевая терпимость к любым проявлениям номенклатурной коррупции.
Руководитель ОП считает, что сейчас в Украине происходит "классический политический кризис, спровоцированный целым рядом решений Конституционного суда и ситуативным антипрезидентским союзом известных политических групп".
"Да, ситуация сложная и требует жестких и командных решений. Впрочем, подобные кризисы – основа всех современных демократий. Они позволяют преодолевать внутренние конфликты и решать общественные противоречия", - отметил он.
Ермак указал, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский занял "крайне выразительную и сильную позицию", и в очередной раз доказал, что "именно он является главным борцом с коррупцией в Украине".
По мнению главы ОП, также неочевидным положительным следствием кризиса является то, что вокруг защиты антикоррупционной системы пока объединились все её звенья, все антикоррупционные органы Украины.