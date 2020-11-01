Политика

17:37 01.11.2020

"Слуги народа" в Киевсовете готовы сотрудничать с прогрессивными партиями – Евгения Кулеба

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"Слуги народа" в Киевсовете готовы сотрудничать с прогрессивными партиями – Евгения Кулеба

Будущая фракция партии "Слуга народа" в Киевском городском совете рассчитывает на поддержку всех прогрессивных сил нового состава представительного органа, заявляет первый номер избирательного списка партии "Слуга народа" в Киевсовет Евгения Кулеба.

"Абсолютно точно, что мы будем действовать в интересах Киева и киевлян и будем объединяться с прогрессивными партиями, депутатами, которые будут поддерживать наши предложения", - сказала Кулеба в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что пока еще не может назвать партии, с которыми фракция будет сотрудничать в Киевсовете, поскольку переговоры в настоящее время продолжаются.

По словам Кулебы, во фракции "Слуга народа" будет 12 депутатов.

Отвечая на вопрос, возглавит ли она фракцию, политик сказала: " Пока еще рано говорить, кто будет главой фракции".

Кулеба подчеркнула, что это решение будет приниматься коллективно и после того, как новый состав Киевсовета начнет свою работу.


Полный текст интервью с первым номером списка “Слуга народа” в Киевсовет Евгенией Кулебой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #киев #слуга_народа #кулеба
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