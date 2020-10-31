КС во вторник продолжит рассмотрение дела о конституционности языкового закона

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) во вторник, 3 ноября, продолжит рассмотрение дела о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (закрытая часть пленарного заседания)", - указывается в повестке дня, обнародованной на сайте КС.

Заседание начнется в 10:00.

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом проект закона об украинском языке, который предусматривает обязательное использование государственного языка в органах государственной власти, местного самоуправления и других публичных сферах общественной жизни. За соответствующий законопроект во втором чтении и в целом проголосовали 278 народных депутатов.

Закон вступил в силу 16 июля 2019 года.

21 июня 2019 года в КС поступило конституционное представление 51 народного депутата предыдущего созыва о соответствии языкового закона Конституции Украины. Уполномоченными авторов представления являлись народные депутаты 8-го созыва от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и Вадим Новинский.