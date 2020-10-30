Политика

18:23 30.10.2020

Ермак считает, что события в КС произошли не без внешнего вмешательства – встреча с послами G7

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Ермак считает, что события в КС произошли не без внешнего вмешательства – встреча с послами G7

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7), основной темой которой стали последние события, связанные с решением судей Конституционного суда Украины, вызвавшим большой резонанс в обществе.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Ермак проинформировал о срочном заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 29 октября, внеочередном заседании правительства с участием президента и принятых на них решениях.

"Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК, и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, - они есть, и будут работать. Для нас является принципиальной наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак также рассказал, что еще 29 октября в Верховную Раду был направлен законопроект, который должен восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине.

"Президент и его команда, государство и государственные органы продолжают борьбу с коррупцией и с теми, кто стоит за всеми этими процессами в Украине. Мы победили при принятии земельной реформы, банковского закона и победим и на этот раз", - заявил он.

По мнению Ермака, события в КС не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации.

Руководитель Офиса президента убежден, что выход из сложившейся ситуации будет найден.

"Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию президента: мы сегодня выступаем действительно единым фронтом по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить. Президент настроен очень решительно, и он не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим не стоял", - отметил он

Ермак также призвал представителей "Большой семерки" следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время, и реакцией всех представителей политических сил, "чтобы иметь реальную картину".

Временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что "Большая семерка" готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.

Теги: #g7 #ермак #кс
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