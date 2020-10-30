Глава КС: разогнанная НАПК ситуация "все пропало" не соответствует действительности

Большая часть конституционного представления о несоответствии Конституции антикоррупционного законодательства ещё не рассмотрена, заявил глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий.

"Разогнанная НАПК ситуация о том, что теперь все остановилось, и они не могут делать проверки, и государственные служащие не будут назначаться, и все пропало с борьбой - абсолютно нет. В этом деле очень большой блок борьбы с коррупцией, проблемные вопросы, которые поставили народные избранники, выделены в отдельное производство. Суд по нему решение ещё не принимал. Если бы суд был ангажирован, предвзят, что мешало этими же голосами проголосовать и удовлетворить все представление? Давайте здраво смотреть на эти вопросы", - сказал Тупицкий в пятницу на брифинге в Киеве.