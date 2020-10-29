Политика

19:59 29.10.2020

Данилов после решения КС увидел аналогии с событиями 2010-14 гг

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Данилов после решения КС увидел аналогии с событиями 2010-14 гг

Ситуация вокруг решения Конституционного суда (КС) о несоответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства указывает на возможность существования плана, направленного против основ украинской государственности, и демонстрирует аналогии с событиями 2010-14 годов, когда в Украине активизировалась деятельность российских агентов влияния, отмечает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Ряд последних событий, связанных с решениями КС, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. В этом случае КС выступает "ледоколом" достижений Украины на пути к европейской и евроатлантической интеграции, разрушая антикоррупционное законодательство, принимая персонально направленные решения об антикоррупционных органах", - написал Данилов на своей странице в соцсети Facebook в четверг вечером.

Секретарь СНБО высказал предположение, что сложившейся ситуацией "дирижируют" некие внешние и внутренние силы, заинтересованные в максимальном ослаблении украинской власти и свертывании европейской интеграции. "К сожалению, прослеживается аналогия с событиями 2010-2014 годов, когда происходила активизация российских "агентов влияния", сворачивался европейский вектор развития, а Конституционный суд Януковича (экс-президент Украины в 2010-14 гг Виктор Янукович – ИФ) своим решением дал возможность узурпировать власть. Последствия известны", - подчеркнул Данилов.

Он также напомнил, что в феврале 2019 года КС отменил закон о незаконном обогащении, в результате чего были закрыты уголовные производства, а своим решением от 27 октября текущего года фактически ликвидировал е-декларирование, отметив, что это приведет "к не просто негативным, а к катастрофическим последствиям как во внутри-, так и во внешнеполитическом измерении".

По словам секретаря СНБО, это приведет к формированию полного недоверия в отношениях Украины с ЕС и евроатлантическим сообществом, ставится под угрозу существование безвизового режима, становится невозможным сотрудничество с международными финансовыми институтами, создаются риски для получения страной плана действий по членству в НАТО. Все это, в свою очередь, приведет к нагнетанию социальной напряженности, углублению экономического кризиса, росту и радикализации протестных настроений.

"В этом контексте нельзя не заметить, что скандальное решение было принято сразу после окончания местных выборов, результаты которых создали ряд новых вызовов. Синхронизация этих событий свидетельствует о целеустремленности и продуманности антигосударственных действий", - резюмировал Данилов.

Теги: #снбо #кс
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