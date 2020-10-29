Политика

16:52 29.10.2020

Тимошенко призвала не травить КС, а принять законопроект "Батькивщины" для разблокировки антикоррупционных органов

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Тимошенко призвала не травить КС, а принять законопроект "Батькивщины" для разблокировки антикоррупционных органов

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает рассмотреть законопроект, который разблокирует работу антикоррупционных органов и при этом не будет противоречить Конституции.

"По поводу деклараций… Призываю коллег прекратить истерику и травли КС и сосредоточиться на решении проблемы. Мы предлагаем всем лидерам фракций безотлагательно рассмотреть законопроект, подготовленный нашей командой, который разблокирует работу антикоррупционных органов и при этом не будет противоречить Конституции, как тот, который принимался наспех и сейчас признан неконституционным", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook в четверг.

По ее словам, представители всех фракций Верховной Рады должны срочно собраться на консультации и уже во вторник, 3 ноября, "в режиме ad hoc проголосовать этот законопроект… и исправить ошибку, которую сами же депутаты и допустили, когда принимали некоторые положения закона, противоречащие Конституции Украины".

При этом Тимошенко подчеркнула, что "Батькивщина" всегда отстаивала антикоррупционные нормы, поддерживая своими голосами все соответствующие законы, в том числе по электронному декларированию, и сейчас выступает за "его немедленное восстановление, но конституционным путем".

Теги: #тимошенко
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