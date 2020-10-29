Политика

14:45 29.10.2020

Рада быстро отреагирует на решение КС об отмене е-декларирования – Разумков

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Рада быстро отреагирует на решение КС об отмене е-декларирования – Разумков

Украинский парламент быстро отреагирует на решение Конституционного суда об отмене е-декларирования и на законодательном уровне сделает все, чтобы этот механизм продолжал работать, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я убежден, что достаточно быстро будет реакция, как со стороны парламента, так и со стороны президента, и мы будем решать, скорее всего, на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые существуют сегодня для того, чтобы эта система продолжала работать, потому что позволить сегодня себе ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина 24" из Берлина.

Он подчеркнул, что этот вопрос важно урегулировать и в связи с заявлением НАПК о том, что из-за решения КС невозможно проводить спецпроверки при назначении людей на должности в руководство органов местной власти.

"И это парализует вертикаль местного самоуправления. А сегодня в условиях децентрализации это приведет к разбалансированию вертикали власти в государстве", - сказал Разумков, выразив уверенность, что этот вопрос будет урегулирован "в достаточно быстром режиме".

Теги: #конституционный_суд #рада #разумков
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