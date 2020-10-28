Политика

14:25 28.10.2020

Кулеба не видит целесообразности менять "нормандский формат"

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Кулеба не видит целесообразности менять "нормандский формат"

В настоящее время нет целесообразности менять переговорный "нормандский формат" (Украина, Германия, Франция, РФ), так как он функционирует, но это не значит, что Украина не привлекает других игроков для того, чтобы способствовать этим договоренностям, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Если кого-то формально нет в составе нормандского формата, это не значит, что он не участвует в этом процессе в той или иной важной форме, это касается ЕС, США. Я не вижу сейчас целесообразности изменять Нормандский формат, так как он функционирует. Трудно, он никогда не функционировал легко и бодро, но он есть, и в этом круге нужно договариваться. Но это не значит, что мы не привлекаем других игроков для того, чтобы способствовать этим договоренностям", - сказал Кулеба в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также подчеркнул, что все положительное, что было достигнуто в процессе мирного урегулирования, в том числе прекращение огня, возвращение наших заключенных, возвращение кораблей - все было достигнуто в "нормандском формате".

По его словам, вопрос опроса президента о Будапештском меморандуме был направлен на то, чтобы вывести на новый уровень очень предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины."Этот вопрос не столько направлен на то, чтобы возродить Будапештский меморандум из пепла истории, сколько на то, чтобы вывести на новый уровень очень предметный разговор о гарантиях безопасности для Украины: как они должны быть предоставлены, какие инструменты нам нужны. Я бы в именно таком ключе призывал смотреть на этот вопрос", - пояснил глава МИД.

Министр подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности Украины является членство в НАТО, но путь к нему еще займет определенное время. "Поэтому мы, безусловно, должны идти по пути евроатлантической интеграции и укреплять наши Вооруженные силы, но параллельно мы должны выстраивать союзы и альянсы, которые будут делать нас сильнее", - сказал он.

"Например, когда президент Украины едет в Великобританию и договаривается о дополнительных ресурсах на укрепление украинского флота - это тоже вклад в нашу гарантию безопасности. Когда президент едет в Турцию и договаривается с президентом Турции о развитии военно-технического сотрудничества, производстве беспилотных ударных аппаратов, сотрудничестве в черноморском бассейне, это тоже создание гарантий нашей безопасности. Не надо смотреть на это линейно: сели, подписали документ и имеем гарантии. Реальные гарантии - это когда у тебя есть крепкие вооруженные силы, устойчивое общество и мощные союзники", - резюмировал Кулеба.


Полный текст интервью с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #кулеба #норманский_формат
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