Политика

13:45 26.11.2019

Зеленский не обсуждал с Путиным "нормандскую встречу" 9 декабря, поскольку диалог будет вестись в Париже между всеми четырьмя лидерами

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Зеленский не обсуждал с Путиным "нормандскую встречу" 9 декабря, поскольку диалог будет вестись в Париже между всеми четырьмя лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным во время телефонного разговора 25 ноября предстоящую встречу в Париже в Нормандском формате 9 декабря, поскольку это должно предметом обсуждения всех четырех лидеров.

"Что касается Нормандского формата, то тут вы поймите, мы уважаем наших партнеров. Мы не обсуждали темы Нормандской встречи, потому что мы все эти темы должны обсуждать между четырьмя лидерами Германии, Франции, России и Украины. Поэтому этот диалог будет 9 декабря", - сказал он на брифинге во вторник в Таллинне после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

Теги: #зеленский #норманский_формат #путин
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