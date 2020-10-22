Политика

17:42 22.10.2020

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

1 мин читать
СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

Введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Осень-2020: победы и вызовы" украинским телеканалам.

"У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше", - сказал Зеленский

Президент отметил, что уже сейчас на Донбассе реализуют важные инфраструктурные проекты, однако главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью. "Режим тишины" работает. И там сегодня уже большая территория безопасна", - сказал он.

По словам Зеленского, идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году, и бизнесу необходимо дать сигнал, что инвестиции в Украине, в частности в Донецкой и Луганской областях, являются безопасными.

В то же время президент Украины подчеркнул, что возможность введения СЭЗ не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

"Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска", - сказал Зеленский.

Теги: #зеленский #донбасс #сэз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:09 22.10.2020
Из 7 млн га сельскохозяйственных земель в госсобственности осталось чуть больше 2 млн га, которые переданы ОТГ – Зеленский

Из 7 млн га сельскохозяйственных земель в госсобственности осталось чуть больше 2 млн га, которые переданы ОТГ – Зеленский

18:01 22.10.2020
СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

СЭЗ на Донбассе является важным элементом завершения войны - Зеленский

17:48 22.10.2020
Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

17:45 22.10.2020
Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

17:34 22.10.2020
Зеленский: Будем находить различные подходы, чтобы передавать землю местным громадам

Зеленский: Будем находить различные подходы, чтобы передавать землю местным громадам

16:35 22.10.2020
Запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет - Зеленский

Запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет - Зеленский

16:03 22.10.2020
Зеленский подтвердил: запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет

Зеленский подтвердил: запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет

13:44 22.10.2020
Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

Зеленский заявил, что в Украине не планируют вводить жесткий карантин, и отметил уникальность разрабатываемой в стране вакцины от COVID-19

13:19 22.10.2020
Зеленский поручил завершить строительство дороги к Шацким озерам до лета

Зеленский поручил завершить строительство дороги к Шацким озерам до лета

12:16 22.10.2020
У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский об общенациональном опросе: Хочу получить ответы миллионов людей, а не выборку из двух тысяч граждан

Зеленский подтвердил: запланированный на день местных выборов всенародный опрос юридических последствий иметь не будет

Перед Зеленским может возникнуть выбор: переформатирование коалиции или роспуск парламента – Потураев

Суды РФ вынесли постановления о выселении с территории Крыма около 600 украинцев – МИД Украины

Зеленский подписал закон "О разведке"

ПОСЛЕДНЕЕ

Наличие счетов Трампа в Китае является угрозой безопасности США - спикер Палаты представителей

В США пройдут финальные дебаты перед выборами - последний шанс для Трампа и Байдена выступить в защиту своих кандидатур на пост президента

Порошенко убежден, что парад в честь 30-летия Независимости Украины состоится в любом случае

У украинцев растет интерес к инициированному Зеленским опросу, но 23% считают его незаконным

Перед Зеленским может возникнуть выбор: переформатирование коалиции или роспуск парламента – Потураев

Посольство США желает украинцам безопасного и успешного дня выборов

Зеленский отменил указ 1994 года о дисциплинарном батальоне ВСУ

Возобновление поставок воды в Крым невозможно до момента его полной деоккупации – замглавы Минреинтеграции

Санкции США в отношении "Северного потока 2" затронут свыше 120 компаний из 12 стран Европы - Nord Stream 2 AG

Зеленский отмечает, что все разведывательные органы должны повышать качество и достоверность добываемой информации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА