Политика

17:34 22.10.2020

Зеленский: Будем находить различные подходы, чтобы передавать землю местным громадам

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Зеленский: Будем находить различные подходы, чтобы передавать землю местным громадам

Находясь с рабочей поездкой в Волынской области, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в "круглом столе" с представителями объединенных территориальных громад региона, в ходе которого участники обсудили особенности передачи земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность в соответствии с указом "О некоторых мерах по ускорению реформ в сфере земельных отношений", что должно ускорить земельную реформу.

Как сообщает в четверг пресс-служба президента, Зеленский отметил, что все технические процедуры по передаче земли необходимо завершить до конца этого года.

Глава государства отметил, что сейчас удастся передать громадам чуть больше двух миллионов гектаров земель, "ведь еще пять миллионов были украдены из государственной собственности в предыдущие годы, пока действовал мораторий на продажу земли". Поэтому президент обратился к представителям ОТГ с просьбой предоставлять правоохранителям информацию об известных им случаях незаконного вывода земель из госсобственности.

"Мы должны все эти земли отстаивать. Они были государственными - надо их возвращать и отдавать громадам. Громады должны доверять государству - мы заинтересованы, чтобы такой ресурс, который может пополнять местный бюджет, действительно использовали. И эти деньги от аренды земли тратить на школы, садики, инфраструктуру и дороги", - сказал Зеленского.

По словам председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Романа Лещенко, Кабинет министров уже подготовил проект распоряжения по процедуре передачи сельхозземель местным громадам. Правительство может принять документ уже на следующей неделе.

"Все без исключения громады получат землю, которая была украдена у органов местного самоуправления с 2002 года, когда право распоряжаться землей передали райгосадминистрациям, а затем Держгеокадастру. Теперь вы становитесь полноценными хозяевами. И это - уже ваша земля", - сказал Лещенко.

При обсуждении перспектив передачи в коммунальную собственность земель других видов назначения - лесного и водного фондов - Зеленский рассказал, что соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду.

Отдельно участники встречи обсудили возможности привлечения инвестиций как важного фактора развития громад.

Глава государства заявил, что для центральной власти важно развитие местных дорог параллельно с государственными, поскольку это поможет развитию как внутреннего, так и иностранного туризма.

"Мы будем находить различные подходы для того, чтобы максимально передавать все громадам. Это в принципе философия и моя, и всех наших ребят, которые работают рядом", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #земля #зеленский #отг
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