Политика

14:03 20.10.2020

Достижение мира остается главным приоритетом президента - Данилов

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Достижение мира остается главным приоритетом президента - Данилов

Ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского к Верховной Раде является четким планом действий для власти во внешней и внутренней политике, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Он отметил, что для президента "достижение мира остается главным приоритетом, и 86 суток тишины на фронте - яркое тому подтверждении", сообщает пресс-служба СНБО.

Среди озвученных президентом инициатив Данилов отметил особую важность создания формата "Крымская платформа".

"Вопрос Крыма для нас также является ключевым, и мы никогда не снимали его с повестки дня. Активизация переговорного процесса, привлечение в него новых участников будет приближать нас к восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - заявил Данилов.

Данилов подчеркнул, что увеличение расходов на финансирование сектора безопасности и обороны является принципиальной позицией Зеленского, и напомнил, что в проекте бюджета на 2021 года объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,93% от ВВП.

Важным инструментом реинтеграции временно оккупированных территорий станет, считает Данилов, Стратегия развития экономики Донецкой и Луганской областей.

"5 декабря 2019 года на заседании Совета нацбезопасности и обороны рассматривалось пять сценариев развития событий на территории Донецкой и Луганской области. Мы сейчас работаем по первому утвержденному сценарию - освобождение временно оккупированных территорий политико-дипломатическим путем", - напомнил он, отметив, что реализация новых инициатив президента максимально ускорит возвращение Крыма, отдельных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины на украинском условиях.

"Это вполне реалистичная цель", - уверен Данилов.

Теги: #снбо #зеленский #данилов
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