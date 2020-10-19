Политика

13:18 19.10.2020

Разумков и Радуцкий предложили ввести штраф в 17 тыс. грн для депутатов, нарушающих масочный режим в Раде

2 мин читать
Разумков и Радуцкий предложили ввести штраф в 17 тыс. грн для депутатов, нарушающих масочный режим в Раде

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медобслуживания и медстрахования Михаил Радуцкий выступили с инициативой принятия постановления, которым вводится штраф в 17 тыс. грн за нарушение масочного режима в стенах парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", инициатива была озвучена Разумковым и Радуцким в ходе заселения согласительного совета Верховной Рады в понедельник.

"Что касается масок в зале Верховной Рады, если авторы постановления, которое внесли народные депутаты Крулько и Тимошенко, не против, то мы можем правкой завтра внести в это постановление на комитете ношение масок и штраф", - заявил Радуцкий в понедельник на согласительном совете.

На уточняющий вопрос о том, какая сумма штрафа будет ожидать депутатов за нарушение масочного режима в сессионном зале, председатель комитета по здравоохранению ответил: "Столько, сколько и для обычных людей - 17 тысяч".

Спикер парламента в свою очередь предложил не изменять существующее постановление, а разработать новый документ и принять его на следующем заседании Верховной Рады.

"Я точно не возражаю, мы понимаем, что это внутреннее решение Верховной Рады. Если все с этим соглашаются, если будет 226 голосов, то я не возражаю касательно изменений, добавить этот пункт в постановление. Стоит ли в это постановление добавить или мы можем принять проект постановления, и на следующем пленарном заседании 3 ноября его рассмотреть отдельно - я думаю, что так будет лучше", - сказал Разумков.

В ответ на предложения председателя Рады Радуцкий ответил утвердительно.

Теги: #коронавирус #рада #штраф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:34 19.10.2020
Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

Зеленский: при росте количества больных COVID-19 нужна уверенность в достаточном количестве обеспеченных кислородом коек в больницах

13:12 19.10.2020
Нардепы разработали и будут рекомендовать Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию распространения Covid-19 - Тимошенко

Нардепы разработали и будут рекомендовать Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию распространения Covid-19 - Тимошенко

12:41 19.10.2020
Киев самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19 – Кличко

Киев самостоятельно готовит дополнительные койко-места для лечения больных COVID-19 – Кличко

12:37 19.10.2020
Кличко: динамика распространения коронавируса в учебных заведениях Киева отрицательная, на карантин закрыты 9 школ и два детсада

Кличко: динамика распространения коронавируса в учебных заведениях Киева отрицательная, на карантин закрыты 9 школ и два детсада

12:31 19.10.2020
В Киеве сутки 385 человек заболели COVID-19, умерли пять человек - Кличко

В Киеве сутки 385 человек заболели COVID-19, умерли пять человек - Кличко

11:51 19.10.2020
Стефанчук предложил проводить в Раде "Дни Европейского союза" для голосования за важные для евроинтеграции законопроекты

Стефанчук предложил проводить в Раде "Дни Европейского союза" для голосования за важные для евроинтеграции законопроекты

11:48 19.10.2020
Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

Рада рассмотрит проект госбюджета-2021 в начале ноября – Разумков

11:36 19.10.2020
На 2021 год Рада должна запланировать "десоветизацию" украинского законодательства - Стефанчук

На 2021 год Рада должна запланировать "десоветизацию" украинского законодательства - Стефанчук

11:16 19.10.2020
В ВСУ зафиксирован 14-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 29 человек

В ВСУ зафиксирован 14-й летальный случай от COVID-19, за сутки коронавирус выявили у 29 человек

10:22 19.10.2020
ГП МЗУ закупит 28,2 тыс. флаконов ремдесевира

ГП МЗУ закупит 28,2 тыс. флаконов ремдесевира

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепы разработали и будут рекомендовать Зеленскому создать и возглавить Нацштаб по противодействию распространения Covid-19 - Тимошенко

Гособоронзаказ на грани срыва - Рахманин

На 2021 год Рада должна запланировать "десоветизацию" украинского законодательства - Стефанчук

Ляшко: введение в Украине жесткого локдауна из-за COVID-19 – "исключительно резервный момент"

Турция поддерживает перспективу членства Украины в НАТО – совместное заявление Зеленского и Эрдогана

ПОСЛЕДНЕЕ

Запрет распространять книгу о "Деле Стуса" - это сценарий возвращения Украины в орбиту "русского мира" - пресс служба "Евросолидарности"

Шмыгаль: Совместная работа с украинской диаспорой демонстрирует миру, что Украина меняется

Гособоронзаказ на грани срыва - Рахманин

Садовой призывает книжные магазины Львова не снимать с продажи книгу о деле поэта Стуса

"Евросолидарность" требует от властей Одессы прекратить попытки переименования проспекта Небесной Сотни и готовит иск в суд

В "Евросолидарности" призвали Зеленского направить лишние денежные средства на противодействие распространению COVID-19, а не на опросы

Ляшко: введение в Украине жесткого локдауна из-за COVID-19 – "исключительно резервный момент"

Ермак подчеркивает, что визит Зеленского в Турцию был "абсолютно успешным"

Экс-президент ВКУ Чолий назначен почетным консулом Украины в Монреале - МИД

Турция поддерживает перспективу членства Украины в НАТО – совместное заявление Зеленского и Эрдогана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА