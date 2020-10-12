Зеленский считает победой только одну боевую потерю за 75 дней режима прекращения огня на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает победой Украины то, что на Донбассе 75 дней сохраняется режим прекращения огня, и за это время среди украинских военных была только одна боевая потеря.

"За 75 дней боевых потерь – один человек погиб. Один. Я считаю, что это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока что всё то, что обещали", - сказал он в интервью программе "Hard Talk" на ВВС.

Зеленский согласился, что нарушения фиксируются и после объявления о режиме устойчивого прекращения огня, но есть большая разница между нынешними цифрами и теми, что были раньше.

"Мы реально не реагируем на какие-то единичные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта", - подчеркнул он.