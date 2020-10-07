Политика

19:34 07.10.2020

Европарламент утвердил новые назначения в Еврокомиссии

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Европарламент утвердил новые назначения в Еврокомиссии

Европарламент в среду утвердил назначение Мейрид МакГиннесс на должность комиссара ЕС, а также изменение портфеля исполнительного зампреда Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса.

"Мейрид МакГиннесс (Ирландия), которая в настоящее время является заместителем председателя Европейского парламента, станет комиссаром, отвечающим за финансовые услуги, финансовую стабильность и рынки капитала", - говорится решении Европарламента, принятом 583 голосами против 75 при 37 воздержавшихся.

Изменение портфеля Домбровскиса (Латвия), отвечающего в ЕК за финансовый блок, было одобрено 515 голосами при 110 против и 70 воздержавшихся. Отныне он курирует вопросы торговли.

Эти изменения в Еврокомиссии связаны с тем, что комиссар ЕС по торговле Фил Хоган ушел в отставку в конце августа по этическим соображениям. Широкую огласку получил факт его участия в многолюдном мероприятии во время короткого отпуска в Ирландии. Тем самым он нарушил принятые в этой стране правила в связи с эпидемией COVID-19.

Теги: #ес #парламент #назначение
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