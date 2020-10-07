Политика

15:36 07.10.2020

Тимошенко предложила властям Украины 5 неотложных шагов в борьбе с COVID-19

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Тимошенко предложила властям Украины 5 неотложных шагов в борьбе с COVID-19

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского немедленно создать и возглавить Национальный штаб по борьбе с COVID-19 и предложила перечень неотложных действий, которые необходимо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев от пандемии.

Как заявила Тимошенко на пресс конференции в Киеве в среду, ситуация с COVID-19 приобретает угрожающие для Украины обороты: страна вторая в Европе по темпам заболеваемости и по количеству смертей. Больницы во многих регионах переполнены, а вакцину, по расчетам ВОЗ, не стоит ждать раньше 2021-го года. И без того катастрофическая ситуация с наступлением холодов только ухудшится из-за всплеска сезонной заболеваемости.

"Учитывая это, нужно действовать немедленно. Не критиковать друг друга, потому что это пир во время чумы. Действовать слаженно, вместе, объединив опыт, профессионализм и властные полномочия. Именно поэтому я обращаюсь к президенту Владимиру Зеленскому, предлагая ему алгоритм неотложных шагов, которые необходимо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев", - отметила лидер "Батькивщины".

Как сообщает пресс-служба "Батькивщины", специалисты команды Тимошенко разработали план неотложных мер, оперативная реализация которого поможет уберечь жизнь и здоровье миллионов людей. Он предусматривает:

- открытие единой многоканальной горячей линии, номер которой будет знать каждый украинец, и куда за помощью смогут обращаться все, кто почувствует первые симптомы коронавируса;

- обеспечение бесплатными тестами, которые должны делаться в течение суток после обращения на горячую линию, и делаться за 24 часа;

- внедрение мобильных бригад, обеспеченных автотранспортом, средствами индивидуальной защиты и наборами для тестирования - больные не должны выходить из дома для консультации с врачом и сдачи анализа;

- предоставление бесплатных лекарств всем, кто получил подтверждение болезни, по протоколу, утвержденному Министерством здравоохранения;

- развертывание дополнительных коек и перепрофилирование больниц под помощь больным COVID-19.

"Это - неотложные 5 шагов, которые должна сделать власть, чтобы защитить людей от COVID. Где взять деньги? Все финансовые ресурсы, которые были выделены в Фонд борьбы с болезнью, нужно полностью направить по назначению - на COVID! Как дважды премьер-министр, я утверждаю, что этих денег достаточно, чтобы реализовать эти эффективные шаги", - отметила Тимошенко.

"Бывший премьер, которая имеет удачный опыт борьбы с подобными эпидемиями, убеждена: эффективно противодействовать COVID можно будет при условии создания Национального штаба во главе с президентом. Это позволит координировать деятельность всей вертикали власти, которую он возглавляет. А также, кроме медицинского направления, сосредоточиться на вопросе поддержки экономики в условиях пандемии, когда страны начали полагаться исключительно на собственные силы, и разработки концепции противодействия новым глобальным вызовам", - говорится в сообщении.

"Президент, гарант национальной безопасности, наконец должен взять ответственность за страну", - подчеркнула Тимошенко и отметила, что вскоре "Батькивщина" представит план поддержки экономики и неотложные шаги по изменению стратегии национальной безопасности в условиях биологических угроз, с которыми столкнулся мир.

Теги: #коронавирус #тимошенко
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