Пять киргизских партий создали Народный координационный совет

Пять оппозиционных политических партий Кыргызстана "Реформа", "Мекен Ынтымагы", "Ыйман Нуру", "Чон Казат" и "Ордо", проигнорировавшие парламентские выборы 4 октября, в среду заявили о создании Народного координационного совета.

Это объединение оппозиционных партий призывает к люстрации всех политиков Кыргызстана и созданию новых органов власти, заявили лидеры НКС на пресс-конференции в среду.

Лидер партии "Чон казат" Максат Мамытканов заявил, что их объединение не признает решение парламента о даче согласия на назначение Садыра Жапарова на пост премьер-министра.

"Мы все вместе, в том числе партия "Мекенчил", которую представляет Жапаров, ранее подписывали соглашение, но мы не назначали его премьером. Народ это решение не примет", - сказал Мамытканов.

Лидеры нового оппозиционного объединения заявили на пресс-конференции, что "решением Народного координационного совета, государственная власть переходит совету, полномочия правительства, парламента и президента возлагаются на координационный совет".

Народный координационный совет также заявил, что своим решением распустил парламент страны, а "госорганы подотчетные президенту переходят в подчинение совету".

"Совет также прекращает полномочия ЦИК Кыргызстана", - говорится в заявлении.

Решением НКС кандидаты в депутаты провластных политических партий "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан" (Родина Кыргызстан) и "Кыргызстан", которые являются депутатами шестого созыва парламента, "подлежат люстрации, им запрещается занимать государственные должности сроком на 10 лет".

"Решением координационного совета могут быть досрочно прекращены полномочия судей, сотрудников Генпрокуратуры, Госкомитета нацбезопасности, МВД, Госуслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) и других ведомств и запрещены занимать должности сроком на 10 лет", - заявили в НКС.

Пресс-конференцию лидеры нового политического объединения проводили в здании правительства Кыргызстана, где утром должны были собраться депутаты парламента для формирования нового состава правительства.

Нового премьер-министра в здании на тот момент не было. Киргизские телеграм-каналы пишут, что Жапаров утром покинул здание, где он в настоящий момент находится не известно.

Также нет информации, где проходит назначенное на утро среды заседание Жогорку Кенеша (парламента).

Меже тем несколько депутатов заявили, что принятое накануне во вторник решение о даче согласия на назначение Жапарова главой правительства не является легитимным, так как на заседании не было кворума, и кандидатура нового премьера была выдвинута с нарушениями.

Партия "Реформа" основана в 2012 году под названием "За жизнь без барьеров". Перед парламентскими выборами 2020 года партия полностью сменила состав. Список ее кандидатов определялся через открытое голосование в Интернете. В состав партии вошли члены движения #REакция, участвовавшие в митингах против коррупции, гражданские активисты, предприниматели, педагоги. Лидером партии является экс-судья Конституционной палаты Кыргызстана Клара Сооронкулова. Незадолго до выборов в соцсетях появились компрометирующие партию видеоролики, также партии приписывают связи с западными политиками и дипломатами.

Партия "Мекен Ынтымагы" основана в 2010 году. Ее возглавляет Темирбек Асанбеков, баллотировавшийся в президенты на выборах 2011 года. "Мекен Ынтымагы" участвовала в парламентских выборах 2010 и 2015 годов, не получив ни одного места в парламенте.

Партия "Ыйман Нуру" зарегистрирована в июне 2012 года. В августе 2019 года лидером партии объявили Нуржигита Кадырбекова - замминистра культуры Кыргызстана.

Партия "Чон Казат" основана в 2012 году. Нынешним лидером является Максат Мамытканов, бывший член комитета государственной безопасности Кыргызстана. "Чон Казат" считается националистической.

После массовых протестов в Бишкеке сторонников партий, оппозиционных президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову, начавшихся вечером в минувший понедельник, Центральная избирательная комиссии страны во вторник отменила результаты парламентских выборов, прошедших 4 октября.

Сторонники экс-президента Атамбаева из Социал-демократической партии Кыргызстана во вторник заявили о смене власти в стране. В Бишкеке был создан Координационный совет оппозиции.