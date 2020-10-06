Политика

20:25 06.10.2020

В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

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В ЕС похвалили Зеленского за лидерство в продвижении важных реформ в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал лидерство в продвижении очень важных реформ в Украине, особенно земельной, банковской и налогообложения, сообщил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Реформы отыгрывают очень важную роль в повестке дня. Реформы очень тяжелые. Очень часто это очень мощный, очень сложный процесс. Я знаю это очень хорошо. Я думаю, что нам надо признать, что президент Зеленский продемонстрировал лидерство в продвижении очень важных реформ, особенно земельной, банковской и налогообложения. В борьбе с коррупцией у нас также есть достижения, например Высший совет юстиции. Там действительно надо еще что-то делать, но то, что вы уже начали делать с начала своего мандата, это очень поражает", - сказал Боррель на пресс-конференции по результатам 22-го саммита Украина-ЕС в Брюсселе во вторник.

Он выразил надежду на то, что Украина действительно будет принимать важные решения, напрямую влияющие на граждан Украины.

"Наше соглашение об ассоциации очень амбициозное и далеко идущее, которого мы еще ни с одним партнером не имеем", - добавил Боррель.

По его словам, в соглашении об ассоциации Украины и ЕС есть много возможностей, и во время саммита Украина-ЕС их обсудили, в частности цифровую экономику, содействие торговле, "зеленую экономику", реформу энергетического сектора.

"Ваш прогресс - это наш прогресс. Ваша безопасность - это наша безопасность. Макрофинансовая помощь - это часть этого партнерства и мобилизация ресурсов, чтобы бороться с Covid - это тоже часть нашего партнерства. У нас общие границы, общая история, общая культура и общие ценности. Украинский народ много жертвует для своего процветания, для лучшего будущего, и это будущее является частью нашего будущего. Вы можете на нас рассчитывать", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Также Боррель заверил в полной поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, осуждении незаконной аннексии Крыма и указал на необходимость полной имплементации Минских соглашений.

Теги: #ес #зеленский #реформы
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