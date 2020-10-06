Политика

11:51 06.10.2020

Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций в связи с выдачей российских паспортов гражданам Украины на Донбассе

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Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций в связи с выдачей российских паспортов гражданам Украины на Донбассе

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер в связи с систематическим осуществлением уполномоченными органами России выдачи гражданам Украины паспортных документов.

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитета Украины, а также систематическим осуществлением уполномоченными органами Российской Федерации выдачи гражданам Украины паспортных документов, что нарушает принципы и нормы международного права, согласно части первой статьи 5 закона Украины "О санкциях" одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по перечню согласно приложению (для служебного пользования)", - говорится в распоряжении правительства №1165 от 23 сентября.

Данным документом Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерству юстиции, Министерству иностранных дел, Фонду государственного имущества, Государственной налоговой службе, Государственной таможенной службе, Администрации Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службе вместе со Службой безопасности, Национальным банком и другими государственными органами в соответствии с компетенцией поручено обеспечить выполнение решения СНБО о применении персональных санкций, мониторинг состояния выполнения такого решения и его эффективность.

Кроме того, Министерству иностранных дел после вступления в силу решения СНБО о применении санкций необходимо проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер.

Теги: #рф #ордло #снбоу #кабмин
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