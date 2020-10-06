Зеленский об активах Коломойского в США: я только знаю, что этим занимаются правоохранители Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ему известно только о факте проведения расследований правоохранителями Украины и США в отношении возможного присвоения бизнесменом Игорем Коломойским средств ПриватБанка и отмывания их за счет приобретения активов в США.

"Если честно, я не знаю, за какие средства, что и в каких странах покупал этот человек (Коломойский – ИФ). Мы это видим и читаем только в СМИ. Сегодня ПриватБанк является государственным банком. У него прекрасная прибыль, он один из лучших банков в Украине, поддерживает стабильность банковской системы. И этим я доволен. По расследованию этих дел я знаю, что правоохранители занимаются этим и в Украине, и в США. Обмениваются ли они информацией на правоохранительном уровне? Думаю, да, но мне это неизвестно", - сказал он в интервью европейскому изданию Politico Europe.

Как сообщалось, Минюст США 6 августа подало два гражданских иска в Окружной суд Южного округа Флориды о конфискации имущества, утверждая, что коммерческая недвижимость в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) была приобретена с использованием незаконно присвоенных из ПриватБанка средств и подлежит конфискации на основании о нарушениях федерального законодательства об отмывании денег.

Согласно документу, экс-владельцы ПриватБанка Коломойский и Геннадий Боголюбов обвиняются в отмывании части доходов с использованием ряда банковских счетов подставных компаний, прежде всего, в кипрском отделении ПриватБанка, до того как они перевели средства в США для покупки там активов. Как утверждается в иске, займы редко выплачивались, кроме как через новые займы.

Коломойский опроверг обвинения Министерства юстиции США в незаконном присвоении и отмывании средств банка и указал, что все инвестиции в США сделаны за счет средств, полученных из собственного бизнеса.

17 августа директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил о наличии меморандума о сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США (ФБР, FBI) по делу ПриватБанка, которое связано с бизнесменом Коломойского.

"Единственное, что я могу разгласить – это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с FBI. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некой общественной организации. Но это решение не вступило в силу", - сообщил он на брифинге по отчету о деятельности НАБУ за I полугодие 2020 года.

Он подчеркнул, что по делу ПриватБанка есть длительное сотрудничество с США, но на раскрытие информации полномочий у него нет.