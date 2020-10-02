Совместное соглашение лидеров Украины и ЕС по итогам саммита 6 октября зафиксирует прогресс по приоритетным вопросам взаимоотношений – замглавы ОП

Совместное заявление лидеров Украины и ЕС по итогам саммита в Брюсселе 6 октября, согласование которого сейчас продолжается, является достаточно амбициозным документом, который фиксирует прогресс по приоритетным для Украины вопросам в отношениях с ЕС, отмечает заместитель руководитель Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Несмотря на пандемию, которая помешала нам реализовать некоторые планы двусторонних визитов, Украина и ЕС подошли к саммиту с серьезными наработками, которые позволяют обеспечить максимально содержательную и результативную дискуссию на саммите по ключевым вопросам повестки дня", - сказал он комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Жовква указал, что во время саммита важное внимание будет уделено вопросам возобновления суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом контексте к конкретным результатам саммита можно отнести принятие решения ЕС о введении санкций за строительство Россией железной дороги через Керченский мост. Также Украина представит лидерам ЕС инициативу о создании Крымской платформы и планирует обсудить пути привлечения ЕС к ее реализации. Ожидается, что по итогам Самита сторона ЕС подтвердит, что секторальные санкции ЕС против РФ будут оставаться в силе до полного выполнения Минских договоренностей. «На сегодняшний день у нас есть полная поддержка со стороны ЕС усилий Украины в рамках мирного урегулирования на Донбассе», - подчеркнул Жовква.

Замглавы ОП также обратил внимание, что будет возобновлено участие Украины в операциях под руководством ЕС после почти 7-летнего перерыва путем направления представителя Украины в состав операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине (EUFOR ALTHEA).

По его словам, Украина представит на саммите свои предложения по обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности в торговой и отраслевой части. "Актуальность обновления соглашения обусловлена существенными изменениями в структуре экономик Украины и ЕС с момента, когда велись переговоры о соглашении (2007-2011 года), а также новыми тенденциями в развитии ЕС и прогрессом Украины", - пояснил Жовква.

Он подчеркнул, что ожидается договоренность начать в 2021 году совместную оценку достижений целей Соглашения об ассоциации.

В целом, ожидается, что совместное заявление самита подтвердит общую цель по постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС на базе выполнения Соглашения об ассоциации.

Что касается секторального сотрудничества, важным достижением самита станет начало работы экспертной оценочной миссии о готовности Украины к заключению соглашения о так называемом "промышленном безвизе".

Жовква рассказал, что также ожидается согласование сроков подписания Соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Кроме того, есть все основания рассчитывать на положительную оценку выполнения Украиной обязательств в рамках безвизового режима и подтверждение готовности ЕС к полному открытию границ для граждан Украины и восстановлению свободы передвижения после улучшения эпидемической ситуации.

Он отметил, что во время самита состоится подписание финансовых соглашений в рамках Европейского инструмента соседства, предусматривающих привлечение помощи ЕС на общую сумму $60 млн, в том числе по поддержке востока Украины (EUR30 млн), поддержке гражданского общества (EUR20 млн) и климата (EUR10 млн).

Также будут подписаны соглашения с Европейским инвестиционным банком, предусматривающих привлечение финансирования на улучшение энергоэффективности общественных зданий (сумма кредита – EUR300 млн) и модернизацию и цифровизация "Укрпошты" (кредит – EUR30 млн).