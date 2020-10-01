Зеленский выступает за восстановление полноценного политического диалога между Украиной и Китаем, и ожидает обмена визитами с Си Цзиньпином

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым восстановить полноценный политический диалог между Украиной и Китаем, и ожидает обмена визитами с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Украина развивается и движется вперед. Так же я хочу видеть движение вперед в украинско-китайских отношениях. По моему убеждению, настало время придать нашему диалогу новые импульсы. Думаю, что для этого мы должны восстановить полноценный политический диалог между нашими государствами. Должны восстановить динамику двусторонних контактов на уровне министерств и ведомств, на уровне руководителей правительств, парламентов и, безусловно, лидеров. Буду рад приветствовать председателя КНР Си Цзиньпина в Украине", - сказал он в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", опубликованному на сайте главы государства.

Также президент Украины добавил, что для него было бы большой честью посетить Китай.